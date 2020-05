Politianmelder avfallsselskap i Lofoten for forsøpling

Anmeldelsen kommer etter at Naturvernforbundets leder var på tur i området rundt avfallsselskapets stasjon i Vestvågøy i Lofoten søndag.

Leder June Grønseth i Naturvernforbundet Lofoten. Foto: Privat

Lokal leder June Grønseth kaller situasjonen «uakseptabel».

– Det var plast over alt. Jeg telte et hundretalls enheter i skogen, på bakken og i elva, hevder hun.

Det er andre gang på to år at Naturvernforbundet anmelder Lofoten avfallsselskap for søppel på avveie. Sist gang ble anmeldelsen henlagt.

– Forrige gang var jeg så sjokkert at jeg gråt av synet. Det er ikke like ille denne gangen, men langt ifra akseptabelt. De tillater at søppelet flyr ut av avfallsstasjonen og ut i naturen igjen.

Krever rutineendring

Grønseth anslår selv at hun har samlet inn 250 kubikk søppel langs fjæra i Lofoten siden hun startet med strandrydding i 2012.

Grønseth mener én stor opprydding på våren ikke er godt nok.

Naturvernforbundet har anmeldt Lofoten avfallsselskap for plast og søppel på avveie. Foto: Privat

– Jeg forventer at de nå endrer rutinene sine for hvor ofte de rydder. Det bør gjøres fortløpende. Dessuten må de sørge for at de skjerper rutinene sine slik at søppel ikke flyr ut i naturen igjen.

– Men er det ikke forståelig at søppel kan bli tatt av vinden?

– Jeg synes ikke det. De har fått søpla inn på anlegget. Da er det deres ansvar å sørge for at det ikke flyr ut igjen.

– Ekstraordinære omstendigheter

Monica Kleffelgård Hartviksen er informasjons- og kvalitetsleder ved Lofoten avfallsselskap.

Hun er klar på at situasjonen i 2018 skyldtes et avvik, og at den ikke kan sammenlignes med årets, som er preget av ekstraordinære omstendigheter.

– Vi overvåker situasjonen stort sett hver dag, og rydder med jevne mellomrom. Så har vi alltid en større rydding på våren. Jeg regner med de fleste skjønner at det er krevende når det er så mye snø og is som det er nå.

– Vi er dessverre litt forsinka i år på grunn av sein vår i Lofoten med mye snø. Koronapandemien gjør det også krevende å få samlet lag og foreninger som vanligvis hjelper oss, legger hun til.

Tar anmeldelsen til etterretning

Hartviksen påpeker at de har 37.000 tonn søppel, og at det vil alltid være noe avfall i forbindelse med det.

Monica Kleffelgård Hartviksen i Lofoten avfallsselskap. Foto: Privat

Hartviksen hevder imidlertid mesteparten av søpla er innenfor selskapets egne gjerder, og at det ikke er snakk om de store mengdene.

Avfallsselskapet har den siste tiden bygget haller som kan oppbevare avfallet innendørs.

– Vi tar anmeldelsen til etterretning. Vi har gjort mange tiltak, har rutiner på plass og jobber hver dag for at det ikke skal være mye forsøpling fra oss.

– Men dere har jo et ansvar for at søpla dere får inn, ikke havner i naturen igjen?

– Det har vi, og det tar vi. Det er veldig lite som ender opp som flygeavfall.