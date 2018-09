Naturkreftene setter foreløpig stopper for historisk oppskytning

En norsk rakett, produsert, designet og utviklet i Norge, skulle for første gang skytes opp til verdensrommet.

Det har aldri skjedd før, men kraftig og variabel vind på oppskytingsfeltet ved Andøya Space Center på Andøya i Nordland skaper trøbbel.

Vinden må være stabil lenge nok til at de kan stille inn oppskytingsrampen, forklarer Kolbjørn Blix, avdelingsleder ved Andøya Space Center.

Kolbjørn Blix, avdelingsleder ved Andøya Space Center. Foto: Privat

– Slik at raketten havner der som det er varslet, sier han.

Målet er å nå 100 kilometer og dermed krysse «grensen» inn til verdensrommet. Etter at den når over denne grensen, vil den falle ned igjen og styrte ufarlig i havet.

Avhengig av været

Alt er avhengig av været og tekniske utfordringer.

Vakthavende meteorolog Magni Svanevik forteller at vinden tar seg opp onsdag, men vil roe seg fra i morgen tidlig.

– Da går det over til nordlig bris, og det blir en og annen regnbyge. Det holder seg stabilt helt frem til utpå fredagen, hvor vi får en liten vindreining og kanskje en liten vindøkning utover fredag, sier hun.

Raketten er testet ut, og drivstoff er fylt på. Her er den montert på utskytningsrammen. Foto: Gisle Forland / NRK

– Den skal skytes opp

Blix forteller at de er spente, men at stemningen er god, og sier rakettmiljøet er vant til denne typen utfordringer.

– Det kan hende at raketten må pakkes ned, og vi må prøve litt lenger frem i tid, sier han.

Men raketten skal ikke bli liggende.

– Den skal skytes opp, og forhåpentlig får vi den opp innen det vi har varslet. Jeg har tror på at vi får den opp innen fredag, sier Blix.

Vil lage større raketter

Raketten «Nucleus» er i sin helhet produsert av Nammo på Raufoss. Ingeniører har jobbet kontinuerlig med prosjektet siden 2010.

Raketten er for liten til å få den hastigheten som er nødvendig for å bli værende i verdensrommet.

– Dette er en demonstrasjonsrakett som vil kunne gi oss muligheter til å videreutvikle og skalere opp til større raketter i fremtiden, forteller sjefingeniør for prosjektet, Adrien Boiron.

*Her er Nammos egen presentasjon av raketten:

Kan revolusjonere

Nucleus-raketten har en hybridmotor. Det betyr at den bruker et flytende stoff, hydrogenperoksid, til å få et fast drivstoff, en gummiblanding, til å brenne.

Dette er første gang i Europa at en slik rakettmotor skal brukes i en slik rakett.

Professor Jøran Moen poserer til kamera i en annen sammenheng i 2012. Foto: Unni Eikeseth, NRK

Universitetet i Oslo og leder Jøran Moen ved fysisk institutt er involvert i prosjektet.

– Dersom testen lykkes, gir det revolusjonerende nye muligheter for norsk romforskning. Norge får en internasjonal ledelse på funksjonelle og miljøvennlige rakettmotorer! skriver Moen via e-post.