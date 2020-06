I lang tid har han hatt lyst til å gi noe. Som prisbelønnet naturfotograf tenkte han at bildene kanskje var noe han kunne bidra med.

Det var da faren ble flyttet til Steigentunet, aldershjemmet i Leinesfjord i Steigen, at han tenkte prosjektet kunne komme til nytte.

– Da jeg var inne der og så meg litt rundt, tenkte jeg «oi, her burde det jo kunne se litt koseligere ut». Spesielt for de personene som er på sin siste reise, at de i alle fall har noe fint å se på, forteller han til NRK.

Naturfotograf og hvalforsker ved UiT, Audun Rikardsen. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Han donerte først selv et bilde verdt 15.000 kroner, før han startet en innsamlingsaksjon på Facebook.

Den tok helt av.

Etter at Facebook hadde fått avgiftene sine, satt prosjektet igjen med 140.000 kroner.

– Det er helt fantastisk og rørende å se hvor mye folk har gitt.

Skal henge opp mer enn 60 bilder

Rikardsen kommer selv fra Steigen og bor i dag i Tromsø, der han er hvalforsker ved UiT. På Steigentunet har han allerede hengt opp en bildeskjerm der bildene rullerer.

– Vi kommer nok til å dekorere hele heimen her, forteller han.

Nå har han vært på aldershjemmet for å se hvor de kan henge opp bildene.

– Det ble en betydelig større jobb enn jeg hadde tenkt meg. Det blir nok ikke så mye lønn i penger, men kanskje mye lønn i himmelen etter hvert, ler han.

– Det er uhorvelig mange vegger og plass til flere bilder på Steigentunet, sier Audun Rikardsen. Foto: Audun Rikardsen

Rikardsen anslår at de med pengene som allerede er samlet inn kan henge opp mellom 60 og 70 relativt store bilder.

Selv om innsamlingsaksjonen på Facebook er avsluttet, er det fortsatt mulig å bidra om han blir kontaktet.

Rikardsen lover at hver eneste krone skal bli brukt til å dekke produksjonskostnadene for bildene

– Skal vi gjøre det så må vi jo gjøre det skikkelig. Det er nesten utømmelig med vegger her, så folk må gjerne fortsette å gi.

Leinesfjord i Steigen. Steigentunet til venstre i bildet. Foto: Steigen kommune

– Så festlig

Sykehjemsleder Anne-Lise Dreyer ved Steigentunet sier både beboerne og de ansatte er svært takknemlige for arbeidet og innsatsen.

– Det synes de er så festlig, de sitter der og følger med på hvor bildene er tatt og lager engasjement rundt det. Så det har skapt mye glede allerede, forteller Dreyer.

Hun forteller om flere diskusjoner blant beboerne om hvor bildene er fra, og at tiltaket virkelig har vært til glede.

– Vi setter veldig stor pris på det når sambygdinger og pårørende viser et slikt engasjement, for det skaper et samhold som jeg tenker det er viktig å få frem.