Nettsiden «Website Carbon Calculator» måler karbonavtrykket til nettsider.

Der kan man skrive inn URL-en til nettsider og få et resultat på hvor klimavennlig den er.

I november 2023 skrev NRK om at Natur og Ungdom sin nettside fikk strykkarakter i klimatest.

Ungdomsorganisasjonen var lite fornøyd med karaktersettingen av egen nettside og enda mindre fornøyd med å komme dårligere ut enn Equinor.

Natur og Ungdom bestemte seg for å ta opp konkurransen med energiselskapet.

Og det har gitt resultater.

– Nettsidedesignerne våre gikk raskt i gang med arbeidet. Dette krevde lite ressurser og vi er fornøyde med resultatet.

Det sier leder i Natur og Ungdom, Gytis Blaževičius.

Får toppkarakter

Når man sjekker nettsiden til Natur og Ungdom i dag får den karakter A. I november 2023 fikk den F.

– Den store stygge ulven er fossilt brensel. En av grunnene til at nettsideutslippene er så store er på grunn av at serverne drives av fossil energi. Foto: Frida Myklebust Amdahl

– Det krevde en e-post utveksling for å få det til, så sånn sett var det utrolig enkelt, sier Blaževičius

Natur og Ungdom sin nettside har gått fra å være mer klimafiendtlig enn 85 prosent av nettsider globalt, til å bli bedre enn 82 prosent av nettsidene globalt.

For å få ned nettsidens karbonavtrykk flyttet organisasjonen nettsidens hosting-lokasjonen fra Tyskland til Oslo.

– Dinamo, som har designet nettsiden vår, har gjort noen strukturelle endringer og opprydninger slik at den skal være mindre belastende.

Pressetalsperson for Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, er glad for at ungdomsorganisasjonen har tatt opp konkurransen:

– Det er inspirerende at vi kommer godt ut på slike tracking-sider. Det er god inspirasjon i det videre arbeide med å fortsette å forbedre oss. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor

– Det er kjempebra. Godt jobba av Natur og Ungdom, sier Eidsvold og legger til:

– Det er bra at vi kan være en motivator og en inspirasjonskilde for Natur og Ungdom. Det er sunn og god konkurranse, så får vi matche det igjen.

Blaževičius avfeier at Equinor har vært deres primus motor for å gjøre nettsiden mer miljøvennlig.

– Nei, det er ikke Equinor som var grunnen til at vi igangsatte tiltak. Det var NRK. Tiltakene ble satt i gang før vi visste at Equinor var med i saken. Det er hyggelig at de tror de er så viktige for oss, men det er de altså ikke.

Natur og Ungdom er kritisk til Equinors fremstilling av seg selv.

– Jeg tviler på at de egentlig bryr seg om nettsideutslippene sine kjempelenge. Da hadde den kanskje vært i bedre stand, og det krever ikke så mye å gjøre endringer.

– Equinor sitt store fokus bør være å omstille sin egen industri, som de har ansvar for.

Equinor på stedet hvil

Energiselskapet har siden NRK omtalte saken i november stått på stedet hvil på karakterskalaen.

Prosentmessig har karbonavtrykket til Equinor.com/no derimot gått ned med tre prosentpoeng.

Det er imidlertid forskjell på karbonavtrykket til Equinor.com og Equinor.com/no.

Equinor.com/no får karakter B, mens Equinor.com får karakter C.

Eidsvold forteller at selskapet jobber kontinuerlig med å få ned bedriftens karbonavtrykk.

– Det er et pågående arbeid der vi hele tiden prøver å forbedre oss og ha gode løsninger for nettsidene.

NRK forklarer Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Kalkulatorene baserer seg på ulike metoder for å beregne karbonutslipp. Det kan være ulikt hva de legger vekt på, men overordnet er det tre ting man ser på. Hvor mye data må man laste ned for å vise nettsiden, hvordan er nettsiden utformet og hvilket datasenter kjører nettsiden fra. Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Hva avgjør hvor mye data siden krever? Det enkleste er å avgjøre datamengden, og her er mindre alltid bedre. Når man ser på hvordan nettsiden er utformet så er bruk av video og animasjoner mer krevende å vise, og da brukes det mer strøm på telefonen eller PCen til brukeren. Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Hva gjør noen datasenter mer miljø­vennlig enn andre? Dette er det vanskeligste er å avgjøre. Større senter har ofte stordriftsfordeler, men det har noe å si hvor i verden. Det handler om kjøling, energimuligheter i området og hvor langt dataene må fraktes til brukeren. Mange leverandører kjøper klimakvoter for å kompensere for utslippene sine. Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Hva gjør nettsiden miljø­fientlig? Det enkleste er å avgjøre datamengden, og her er mindre alltid bedre. Når man ser på hvordan nettsiden er utformet, er bruk av video og animasjoner mer krevende å vise, og da brukes det mer strøm på telefonen eller PCen til brukeren. Tekst eller stillbilder har mindre utslipp. Kan vi stole på karbon­kalkulatorene? Hvordan kan jeg sjekke karbon­avtrykket til en nettside? Det er flere nettsider der man kan sjekke karbonavtrykket. Her er noen alternativer: https://www.websitecarbon.com/ https://digitalbeacon.co/

https://websiteemissions.com/ Forrige kort Neste kort

Eidsvold oppfordrer flere selskap og organisasjoner til å kaste seg på konkurransen.

– Her er det bare å hive seg på for alle sammen.

– Det handler om å finne løsninger, som er effektive og enkle slik at man unngår at nettsidene blir for tunge å drive, både med tanke på det teknologiske, men også at sidene i seg selv er utformet på en slik måte at driften og fotavtrykket blir minimert.

Eidsvold påpeker at fotavtrykket fra nettsiden er en marginal del av deres arbeid med å redusere selskapets fotavtrykk:

– Vi jobber med å redusere klimagassutslipp fra olje- og gassproduksjonen, akselerere fornybar produksjon og porteføljen vår, og utvikle nye verdikjeder for karbonfangst og lagring der vi fjerner utslippene fra bruken av fossil energi.

