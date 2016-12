– Det er jo ikke rart i at folk velger produkter som ikke er miljøvennlige når det ikke stilles krav til at sjømatprodusenter oppgir fangstmetode i produktene sine.



Det sier Mari Gjerdåker, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Etter å ha gjennomført en omfattende undersøkelse av fiskeprodukter som selges i norske dagligvarebutikker, er Natur og Ungdom sjokkert over mangelen på informasjon som oppgis på dette området.

Miljøvernorganisasjonen mener mangel på fangsmetode gjør det vanskelig for forbrukerne å vite om produktene de handler er miljøvennlige eller ikke.

Skuffet

I en undersøkelse som har pågått i høst, testet organisasjonen 1300 produkter. I rapporten slår de fast at:

21 prosent av fiskeproduktene i norske butikker er fanget med passive redskaper, for eksempel garn og line. Natur og Ungdom opplyser at dette er den mest miljøvennlige måten å fange fisk på.

10 prosent av fisken er fanget med aktive redskaper som trål, not og snurrevad. Disse er de minst miljøvennlige måtene å fange fisk på.

40 prosent av produktene innneholder fisk fanget både med aktive og passive redskaper.

28 prosent av fiskeproduktene er oppdrettsfisk

En oversikt over alle fiskeproduktene i undersøkelsen finnes på nu.no/fiskeguiden.

Gjerdåker er skuffet over funnene i undersøkelsen. Hun mener at altfor mye av fisken som brukes i norske produkter fanges på en lite miljøvennlig måte, noe hun hevder produsentene ikke er flinke nok til å merke godt nok.

- Mange forbrukere ønsker å handle miljøvennlig, men dette gjør det ikke akkurat ankelt for dem, sier Gjerdåker.

Blander ulik type fisk

Det som bekymrer organisasjonen spesielt mye er den høye andelen produkter som inneholder fisk fanget både med aktive og passive redskaper.

– Det er utrolig synd både fordi det betyr at kvaliteten på produktet er variende, og fordi det gjør det helt umulig for folk å vite hva de faktisk kjøper, slår Gjerdåker fast.

Hun mener dårlig merking fra produsentenes side i tillegg gjør det vanskelig for matkjedene å være kritisk til produktene de tar inn.

Hun forklarer at en av grunnene til at undersøkelsen har vært tidskrevende, er fordi butikkene har trengt lang tid på å selv finne informasjon.

– Det beviser jo bare at det er for lite fokus på akkurat det her. Og når ikke butikkene engang sitter med informasjonen, så gjør det saken enda vanskeligere for kunder, sier Gjerdåker.

Overrasker ikke Mattilsynet

Ifølge Mattilsynet stilles det ikke krav til merking av fangstmetode i sluttprodukter.

– Produsentens ansvar for å opplyse om hvilken fisk som er brukt i ulike produkter vil variere med hvordan de presenterer produktet, sier Jørn Nilsen ved Mattilsynets avdeling for fisk og sjømat.

Dersom et produkt fremstilles som «Kapteinens Torskegrateng» skal produktet bestå av torsk og også merkes med innhold av torsk, forklarer han.

Han er ikke spesielt overrasket over rapporten til Natur og Ungdom.

– At produsenter av sjømatprodukter ikke merker produktene med opplysninger som regelverket ikke pålegger dem å merke med er ikke spesielt sjokkerende, sier han.