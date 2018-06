Nasjonalt fokus på ishockeyanlegg: – Et kjempeløft

På Norges Ishockeyforbunds ting i helgen ble det blant annet fremmet et forslag fra Tromsø Ishockey på at det skal bli et større nasjonalt fokus på ishallutbygging. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Jonny Ternlind er leder i Ishockeyforbundet region Nord-Norge. Han er strålende fornøyd med resultatet fra tinget.

– I dag har vi to ishaller i Nord-Norge, av totalt 49 stykker i hele landet. Vi trenger anlegg over hele landet, sier han.

Foto: Nyhetsspiller

– Tinget har gitt oss en virkelig «motivasjonsboost». Nå har vi blitt enige om at vi, på et nasjonalt nivå skal jobbe enda hardere og målrettet for å få på plass flere ishaller. Ikke bare i Nord-Norge, men over hele landet. sier han.

Hånd i hånd

I Norge i dag finnes det totalt 49 ishaller. De aller fleste ligger på Østlandet. Ternlind sier at det er viktig at hele Ishockeyforbundet står samlet om å løfte norsk ishockey.

– Vi får et nasjonalt fokus og kommer til å gå hånd i hånd for å få det til. Norges Ishockeyforbund har snakket om å bygge ti nye ishaller de neste årene. Nord-Norge skal ha noen av de, mens Vestlandet og andre steder skal få de andre. Det er et klart marsjorde, sier han og beskriver det kommende arbeidet som en slags sommerjobb.

– Vi må ut til lokalpolitikerne og de som sitter på pengesekkene foran kommunevalget neste år. Vi må sørge for å gi mest mulig informasjon til de som bestemmer.

Mulig nytt seriesystem

Narvik er en av to nordnorske byer som i dag har et isanlegg. Arctic Eagles var svært nære å rykke opp til GET-ligaen foran neste sesong, men endte til slutt med å bli et år til i førstedivisjon. Etter helgens ishockeyting er styreleder i Arctic Eagles svært fornøyd.

– Vi takket ja til plassen i GET-ligaen hvis vi kunne få like sportslige rammevilkår som de andre lagene. Det kunne ikke forbundet gi oss på grunn av for kort tid til seriestart. Men vi har blitt enige om å sette i gang en prosess som skal munne ut i et nytt forslag til seriesystem, sier Stig Winther.

Prosessen han refererer til skal gi flere lag utenfor Østlandet mulighet til å konkurrere med de beste lagene i landet.

– Målet med et nytt seriesystem er å få like vilkår for hele landet. En spilleplan som er rettferdig med tanke på belastning. Det blir viktig for Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet, sier han.

– Det er et pionerarbeid. Det er essensielt for å kunne bre ut GET-ligaen, avslutter Winther.