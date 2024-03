Nasjonal Transportplan: Vil bygge hele E6-strekningen i Sørfold i ett jafs

E6 gjennom Sørfold i Nordland har blitt beskrevet som en «krøttersti» og «den dårligste strekninga på E6».

Når E6 i Sørfold er stengt, deles Norge i to. Nærmeste omkjøring er en lang omvei via Sverige.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble skremt da han kjørte gjennom de 16 smale tunnelene i 2020.

– Det er den verste strekningen jeg har kjørt på E6, sa partileder i Frp, Sylvi Listhaug, i 2023.

I flere år har politikere, yrkessjåfører og lokalbefolkning jobbet for å få utbedret strekninga.

I januar la regjeringen fram ei ny kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner for første delstrekning mellom Megården og Somerset.

I dag opplyste samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at også del 2 av prosjektet kommer på plass når Nasjonal Transportplan legges fram like før påske.

Det vil ta opp mot seks år å fullføre strekningen mellom Megården og Somerset. Målet er at man starter på del 2 når den første delen står ferdig.

– Nå får vi gjennomført hele dette viktige prosjektet. Her er det mange tunneler som trenger oppgradering, og som utgjør en flaskehals for tungtransporten. Dette handler om framkommelighet og sikkerhet for landsdelen, sa Nygård på en pressekonferanse i dag.

Det kan ta 10-12 år før hele strekningen er ferdig.

– Når vi går i gang med den første strekningen på Megard-Mørsvikbotn, som vi ta fem-seks år, ser vi for oss at vi skal ha en løpende bygging slik at vi kommer oss videre fra Somerset. Så vil det jo ta litt tid før man kommer i gang med det neste strekket. Det vil ta noen år, men det viktige er at man kommer i gang. Så får ingeniørkunst og faget bestemmer framdriften, sier Nygård.

I tillegg skal Ulvsvågskaret på E6 i Hamarøy legges tunnel for å gi forutsigbarhet og framkommelighet.