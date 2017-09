NASA kommer til Bodø

I oktober kommer NASA til Bodø for å vise det nye James Webb romteleskopet som er hundre ganger kraftigere enn forgjengeren Hubble teleskopet. I 2018 skal teleskopet sendes ut i verdensrommet. NASA turnerer nå rundt for å skape interesse rundt romforskning, og for å inspirere unge. Melder AN.