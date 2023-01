Narvikmann tiltalt for Nav-svindel

Statsadvokatene i Nordland har satt en mann fra Narvik under tiltale for å ha bedratt NAV for et stort beløp. Det skriver avisa Fremover.

Mannen skal ha lurt NAV til å betale 131.500 kroner som han ikke hadde rett til.

Dette ved å levere inn elektroniske meldekort fra Narvik eller andre steder, hvor han oppga at han kun hadde arbeidet 55 timer.

I realiteten hadde han arbeidet, og fått betalt for 802 timer, ifølge tiltalen.

Tiltalen omfatter brudd på to bestemmelser i straffeloven som begge har en strafferamme – en lengstestraff – på inntil to års fengsel.