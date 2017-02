Narvik vil ha VM, men Hafjell mener de har enerett

Mens verdens beste alpinister suser ned fjellsidene i sveitsiske St. Moritz pågår det samtidig en intens dragkamp her hjemme om hvem som skal få søke om å arrangere VM i alpint i 2025.

Og akkurat som under kampen om OL i 2018, står striden mellom nord og sør.

I dag tar Avisa Nordland til orde for at Narviks kamp bør bli hele Nord-Norges kamp.

Mener de har enerett

Narvik har samtidig bred støtte fra politikere og næringsliv i nord. I går gikk i tillegg de tre nordnorske idrettskretsene ut med støtte til Narvik som søkerby for alpin-VM i 2025.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen kjemper for å få verdens beste alpinister til Narvikfjellet. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Men Narvik får kamp fra nasjonalanleggene Hafjell og Kvitfjell, som mener de har enerett på å søke om internasjonale mesterskap i alpint.

Både Kulturdepartementet og Narvik kommune fått advokater til å vurdere spørsmålet.

De har kommet til hver sin slutning og Kulturdepartementet har fortsatt ikke kommet med sin avgjørelse.

– Vi fra Narvik og Nord-Norge ber om at vi får være med om å få søke om mesterskapet på lik linje med andre. At vi ikke skal ekskluderes, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen.

Idrettskretsene i Nord-Norge støtter Narviks VM-søknad Ekspandér faktaboks Idrettskretsene i nord støtter opp om Narvik som søkerby til alpin-VM 2025 De nord-norske idrettskretser stiller seg bak Narvik kommunes arbeid for å bli norsk søkerby til alpin-VM 2025. Narvik har anlegg og infrastruktur til å kunne påta seg et slikt arrangement. Byen har tidligere vist seg som en verdig arrangør av World Cup i de samme idretter.

Det vil være utviklende for norsk idrett å kunne ta i bruk hele landet til store internasjonale idrettsarrangement. I et næringsperspektiv vil spektakulære TV-bilder fra nord til et stort internasjonalt publikum, støtte opp om den nordområdesatsing som myndighetene i Norge ønsker, og som også idretten må ta sin del av ansvaret for å gjennomføre.

65 år siden forrige VM i Norge

Forrige gang Norge arrangerte VM i alpint var under OL i Oslo i 1952, da OL-grenene i alpint også hadde VM-status.

Under OL på Lillehammer i 1994 ble alpinøvelsene arrangert i anleggene på Kvitfjell og Hafjell.

– Det ekskluderer ikke andre for all fremtid i å få bygge opp både kompetanse og anlegg, slik at man videre kan være med å konkurrere på like vilkår, sier Edvardsen.

– Skal ha de store internasjonale rennene

Øyer-ordfører Brit Lundgård mener nasjonalanleggene har enerett til å søke om VM.

Men i Øyer kommune, hvor nasjonalanlegget Hafjell ligger, er de krystallklare på hvem som har rett til å søke om VM.

– Det som står i nasjonalanleggsavtalen er at anlegget skal ha de store internasjonale rennene, sier ordfører Brit Lundgård.

Skal møte representanter fra Narvik

I fjor var representanter fra Norges Skiforbund på befaring i anlegget i Narvik. Nå venter de i likhet med Narvik på svar fra Kulturdepartementet.

– Vi har sendt en henvendelse til Kulturdepartementet for å få en avklaring på deres syn på ekslusivitetspørsmålet i nasjonalanleggsavtalene. Foreløpig har vi ikke fått noe svar fra Kulturdepartementet på det. Vi avventer det svaret før vi går videre inn i den saken, sier assisterende generalsekretær Ingvild B. Berg.

Kulturdepartementet opplyser at kulturminister Linda Hofstad Helleland kommer til Bodø i morgen for å ha et møte med representanter fra Narvik.