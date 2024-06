– Det var egentlig bare en liten spøk som rett og slett tok litt av, ler Amanda Bergfald.

Folket, ordføreren og resten av fylket kunne juble høyt når det var klart at alpint-VM i 2029 blir lagt til Narvik.

«We first, you after! We love you!», lød det fra ordføreren under takketalen.

Disse ordene bet Bergfald seg merke i.

Tidlig morgenen etter var den første t-skjorta produsert og lagt ut på sosiale medier.

– Jeg sa det egentlig bare på tull til sjefen min. En halvtime senere vart t-skjorta ferdig.

Bergfald jobber som profileringsdesigner for en bedrift i Narvik.

Narvikværingen Amanda Bergfald var raskt ute med å lage t-skjorte til ordføreren etter byen fikk tildelt alpint-VM i 2029. Foto: Privat

– Sjefen svarte umiddelbart ja. Siden jeg har den jobben jeg har, så hadde jeg mulighet til det, sier Bergfald.

– Er det bare den ene t-skjorta som er lagd, eller kommer det flere?

– Nei, egentlig har vi bara laga en til ordføreren. Jeg og en kollega skulle på et arrangement hos en samarbeidspartner i Narvik, så da lagde vi hver vår t-skjorte for å vise fram at det var full fyr rundt det, ler hun.

I ettertid har interessen for skjorta vært stor på sosiale medier.

– Vi har fått såpass stor forespørsel på t-skjortene at vi har valgt å rett og slett ta inn et helt parti. Vi har fått personer som bestiller både én, fem og ti skjorter.

– Satt som et skudd

Når NRK slår på tråden har Edvardsen kommet seg til hytta for å lande litt etter noen hektiske dager på farten.

– Det har vært veldig gøy. Det ble en del feiring i Oslo, både om kvelden og i departementet med kulturministeren, næringsministeren og finansministeren, sier Edvardsen.

Narvik-ordføreren er naturligvis veldig fornøyd med VM-tildelingen.

– Det er helt fantastisk. Jeg tror det kommer til å få uante konsekvenser i positiv retning i årene fremover. Både Narvik og Nord-Norge er skikkelig satt på kartet nå.

– Men tilbake til den t-skjorta - har du fått prøvd den enda?

– Den satt som et skudd! Det ble bare veldig bra og artig. Jeg håper at flest mulig skaffer seg en sånn t-skjorte, ler ordføreren.

«We first, you after! We love you!». De velvalgte ordene fra Rune Edvardsens takketale pryder den nyeste t-skjorta i klesskapet til Narvik-ordføreren. Foto: Privat

I følge Edvardsen var sitatet på ingen måte planlagt.

– Det er sånn at den talen som jeg hadde skrevet ble det ikke sagt så mye fra. Folk har sagt at den var veldig artig og sjarmerende. Det var ektefølt, avslutter Edvardsen.