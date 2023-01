Narvik hockey gir bort 25.000 kroner

I november i fjor spilte Narvik hockey med lyseblå drakter. Klubben ville med det markere Movember som setter søkelyset på prostatakreft og menns helse.

Tidligere har også hockeyklubben i Narvik spilt med rosa drakter som støtte for Rosa sløyfe-aksjonen.

Disse auksjonerte de bort og fikk til sammen 25.000 kroner.

Det skriver Fremover.

– Vi bestemte oss for å gi pengene vi får inn til Cafe Exit, forteller styreleder Jon Harr og daglig leder Øystein Haugen fra Narvik hockey.

Kafé Exit er en rusfri møteplass, gir utvidet tilbud om arbeidstrening og tilbud aktivitetstilbud for alle.

Hockeyklubben ønsker å bidra med penger slik at Exit kan tilby mer aktiviteter til brukerne.

Esben Haldorsen i Kafé Exit er både ydmyk og svært takknemlig for pengegaven fra Narvik hockey. Han forteller at dette kommer godt med når de skal ha fellesaktiviteter for sine brukere.