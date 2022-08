Vil ikke la yrkessjåførene «snike» i fergekøen

Bør yrkessjåførene få slippe om bord på ferga først?

Det er spørsmålet som vekker debatt.

NRK fortalte nylig om Marthe Holm som i fire år har fraktet varer på kryss og tvers av Norge. En jobb som ikke kommer uten utfordringer.

For når veien går over til å bli ferge kan ventetida bli lang. I sommer opplevde hun at hun ikke fikk plass, og kom over et døgn for sent fram.

– Den eneste løsningen jeg kan se er at lastebilene får en av filene på fergeleiet, og at vi får fortrinnsrett, sa Holm.

22-åringen har Norges Lastebileier-Forbund i ryggen. Også de ønsker at tungtransport skal få fortrinnsrett på ferga.

For om man blir stående i kø i timevis, kan dette føre til store forsinkelser på grunn av reglene om kjøre- og hviletid.

I verste fall kan tiden til destinasjonen blir mangedoblet, sier forbundet.

NAF: – Bør ikke få snike

Men forslaget møter motstand. De som representerer bilistene vil ikke at yrkessjåførene «sniker» i køen.

– Det er ikke slik at alle lastebiler har dårlig tid, og alle personbiler har god tid, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland. Foto: SV

– Dette forslaget synes vi ikke noe om. Det er ikke slik at alle lastebiler har dårlig tid, og alle personbiler har god tid. Å snike i køen betyr at andre må vente enda lenger. Lastebiler får møte opp i god tid, slik alle andre må.

Det sier Thor Egil Braadland, som er myndighetskontakt i NAF.

– Det vi merker er at lastebiler og bobiler ofte skaper kø etter at de har kjørt av ferga, på steder hvor det er smale veier og få forbikjøringsmuligheter. De bør derfor vente på kaia etter at de har kjørt av båten, for å la personbilene kjøre først.

Braadland sier det er et stort problem at fergene er fulle.

– NAF og lastebileierne bør heller snakke om det vi er enige om, nemlig å få på plass flere avganger når det er mye venting. Ingen liker å vente på plass på ferja, heller ikke vi som kjører personbil, sier Braadland.

Frykter sjåførmangel

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Han tviler ikke på at det finnes privatbilister som har viktige ærend.

– Men de utgjør et mindretall, vil jeg tro. De fleste som kjører langs veiene om sommeren er turister. At de må stå over en ferge, det har mindre betydning. Men at varene ikke kommer fram, det kan ha stor betydning.

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Han understreker at yrkessjåfører har krav på et liv, og sier han reagerer på at normale reglene i arbeidslivet tilsynelatende ikke skal gjelde deres medlemmer.

Konsekvensen av å ikke ta grep vil være sjåførmangel, mener han.

For hvem vil vel jobbe i en bransje hvor man ikke aner når arbeidsdagen er slutt?

– Jeg mener dette er å konstruere en problemstilling som ikke er der. For antall meter godsbiler som skal med ferga, den forblir den samme. Det eneste som skjer er at de som har sin arbeidsdag på veien kan få en litt mer sømmelig tilværelse.

Men behovet for varetransport er samtidig økende?

– Det er lagt fram prognoser som sier det vil bli en økning i varetransporten. Det tviler jeg ikke på at vi får. I tilfelle det blir en markant økning må det framskaffes større fartøy. Men det er også en dårlig unnskyldning for å ikke gjøre noe i dag.

Bør yrkessjåfører få slippe om bord først? Ja Nei Usikker Vis resultat

Har et høyt fokus på trafikksikkerhet

På et spørsmål om det kan være en idé å heller behovsprøve hvor mye det haster i hvert enkelt tilfelle, svarer Jensen:

– Hvem skal sette seg til doms over hva som er viktig nok? Dette handler om at våre folk skal kunne ha en normal arbeidsdag.

– Mange av våre medlemmer har et høyt fokus på trafikksikkerhet, og venter på passende anledninger til å slippe forbi trafikken. Så er det noen som på død og liv skal forbi trailerne uansett. Det får de ta på egen kappe.