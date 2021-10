I februar ble det kjent at dagens regjering vil tredoble CO₂-avgiften for å nå Norges klimamål.

I sommer ble diskusjonen nok en gang aktuell da Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran meddelte at hvis de fikk regjeringsmakt ville de halvere økningen.

Og for distriktene lovte Skjæran at de skulle gå enda lenger for å sikre at bensinen ikke blir for dyr.

– Der prisene allerede er veldig høye, der kollektivtilbud og elbil ikke er reelle alternativer, og der det er lite priskonkurranse, vil Ap unngå prisøkning i kommende stortingsperiode, sa han til NRK.

Nå har NAF lagt frem et forslag for hvilke kommuner som potensielt bør skjermes. Nabokommuner med relativt små forskjeller kan ende opp med store prisforskjeller.

Dette fører til frykt for bensinpendlere – og enda større utslipp.

Fra Sortland til Bø

VG omtalte i forrige uke hvilke kommuner NAF mener bør skjermes.

Allerede i august sa Bjørnar Skjæran at en naturlig modell vil være å bruke sentralitetsindeksen som hjelpemiddel til å avgjøre hvem som skal skjermes. Denne deler kommunene inn i seks kategorier – altså fra kategori 1 til kategori 6.

Jo lavere tallet er, jo mer sentral er kommunen.

Ifølge VG har NAF lagt til grunn at kommunene med sentralitet fem og seks skal få fritak for økningen i CO₂-avgiften.

Sortland kommune i Vesterålen ligger i kategori 4. Det betyr at NAF mener de ikke bør skjermes.

Nabokommunen Bø ligger i kategori 6. Det betyr at NAF mener de bør skjermes.

Det tar en time å kjøre mellom de to tettstedene.

Sture Pedersen, ordfører i Bø, frykter tiltaket vil medføre økte utslipp gjennom «bensinpendlere».

– Jeg ser ikke bort ifra at folk kan kjøre fra Sortland til andre kommuner for å fylle bensin, sier han til NRK.

Her kan du se kart over hvilke kommuner NAF vil skjerme:

Må forvente grensepolitikk

Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, sier det er et massivt flertall på Stortinget for å øke drivstoffavgiften inn mot 2030. Økningen vil gi utslag i omtrent fire kroner dyrere bensin og diesel.

Han mener det bør innføres et minstekrav om å skjerme distriktskommunene.

– Der er det færrest elbiler, og folk er mer avhengig av bilen sin for å komme seg rundt, sier han til NRK.

Thor Egil Braadland i NAF. Foto: Privat

– Derfor har vi laget et forslag til hvordan drøyt 200 kommuner i Norge kan skjermes for disse avgiftsendringene.

– Er det fare for at det blir for stor forskjell på kommuner som ligger ved siden av hverandre?

– Det vil alltid bli grenseproblematikk når du innfører en distriktsordning. Men dette har vi gjort fordi vi tar dette på alvor.

Han forteller videre at de har fått positive tilbakemeldinger, spesielt med tanke på at forslaget er svært konkret.

Noen kommuner kan bli skjermet for dyrere bensin om Arbeiderpartiet får det som de vil. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Nå sitter Ap og Sp rundt forhandlingsbordet, så det var godt timet. Vi har også fått spørsmål om hvorfor deres kommune ikke er inkludert, men vi har inkludert over halvparten av landets kommuner og har tatt ganske godt i.

– Vil ikke dette bremse utviklingen av elbiltilbud i distriktene?

– Det er jeg ikke enig i eller bekymret for. Elbilsalget er høyt i distriktene. 9 av 10 nye biler som ble solgt i Norge var elektriske. Etter hvert kommer bruktbilmarkedet på elbil til å stå på egne bein. Å rekke en liten håndsrekning til distriktene i mellomfasen nå er uproblematisk.

Regioner foran kommuner

Ordfører i Hemnes kommune, Paul Asphaug, kan forvente seg billigere drivstoff om NAFs forslag blir fasiten.

Selv om Hemnes ligger nært både Rana og Vefsn, to større kommuner, tror ikke Asphaug det blir mye trafikk for å fylle bensin.

BIL: Det er bil som gjelder i distriktene, sier Paul Asphaug. Foto: Frank Nygård / NRK

– Jeg har ikke noe særlig tro på at folk vil kjøre ekstra for å fylle. Men vi har mange pendlere fra Vefsn og Rana, og de vil nok benytte seg av dette.

Asphaug sier det er helt naturlig at kommuner på størrelse med Hemnes skjermes fra økte drivstoffpriser.

– Vi har ikke buss, T-bane eller trikk. Vi må sette oss i bilene – og det koster. Enda verre er det for de som tar ferge. Også har vi bompenger i alle himmelretninger.

– Her er det bil som gjelder, det er bare å slå fast.

Ordføreren i Bø, Sture Pedersen, frykter i motsetning til Asphaug at «bensinpendlere» kan gi økte utslipp i distriktene.

Sture Pedersen, ordfører i Bø. Foto: Ola Helness / NRK

– Det blir mer forurensning hvis folk kjører langt for å fylle, sier han og argumenterer for hvordan han mener fordelingen burde vært:

– Jeg mener man burde sett mer på region. Det tror jeg kunne passet bedre. Selvfølgelig kan vi reklamere med at det er en fin kjøretur til Bø, men miljømessig vil det være bedre å tenke region.

– Hvordan håper du dette blir løst?

– Det aller beste hadde vært om det var lik bensin- og dieselpris i hele Vesterålen. Men den skal være på laveste mulig nivå. Om vi blir straffet av at andre skal være med, vil ikke Bø være med på det.