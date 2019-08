Lakseindustrien i Norge går som det suser, og norsk laks eksporterte for 16,7 milliarder kroner i første kvartal.

Likevel er det grunn til bekymring for kvaliteten på fisken. Det mener i hvert fall matkommentator i Aftenposten, Joacim Lund, som gjestet Dagsnytt 18, tirsdag.

– Innholdet av fiskeolje i laksefôret har gått ned fra 100 til 30 prosent på 15 år. Nå består mesteparten av matolje, noe som gjør at innholdet av omega 3 i laksen er halvert.

Med den logikken betyr det at vi nå må spise dobbelt så mye laks for å få de samme næringsstoffene som for 15 år siden.

Se hele innslaget av Dagsnytt 18 nederst i saken.

Påvirker smaken

Nedgangen i omega 3-fettsyrer har ifølge Lund flere negative konsekvenser.

Blant annet viser han til en ny Nofima-rapport, som slår fast at oppdrettsfisk som er fôret med fiskeoljer har bedre helse, færre skader og økt fiskevelferd. I tillegg smaker den bedre og er friskere på farge.

Soyaproteinkonsentrat, som er protein isolert fra soyabønner, var den største enkeltingrediensen og sto alene for 19 prosent av fôret, ifølge Nofima-rappport. Foto: Espen Aarsvold / NRK

– Fisk med planteoljer i fôret ble også slappere i fisken og slipper mer vann når den tiner, sier Lund.

Les hele kommentaren til Joacim Lund for Aftenposten her.

Oppdrettsnæringen er ikke helt enig. Sjømat Norges administrerende direktør Geir Ove Ystmark medgir at nivået av sunne fiskeoljer er lavere, men at det fortsatt er sunt å spise laks.

Smaker mindre fisk

Foto: Nyhetsspiller

– Nivået av fiskeoljer har sunket, men til et nivå som faktisk er nesten det samme som villaksen er på i dag.

Fraværet i fiskeoljer i laksefôret har også gjort at den karakteristiske fiskesmaken er redusert. Det trenger ikke være negativt, mener oppdrettsbransjen.

– Fiskesmaken har blitt mer nøytral. Noen liker den mer markante fiskesmaken, mens andre foretrekker en mer dempet fiskesmak, sier Ystmark.

– Miljøhensyn årsaken

Mengden fiskeolje i fôret var ifølge Ystmark ikke bærekraftig for flere år tilbake. Derfor var det riktig å endre menyen som serveres i merdene.

– Årsaken til at vi reduserte marine oljer i fôret, var at miljøbevegelsen ville at vi skulle gjøre det.

Tidligere fikk norsk oppdrettslaks fôr med fiskeoljer. Men av miljøhensyn ble menyen endret Foto: Henning Bagger / NRK

Nå har teknologien kommet lenger, og det er aktuelt å øke nivået igjen.

– Fôringsselskapene jobber med finne nye fôringredienser fra raudåte, krill, alger, tang, tare og insekter, som mygg. Dette vil øke omega3-nivået igjen.

Advarer mot genmanipulering

Tidligere har NRK skrevet om fabrikken i Vesterålen som nå skal fokusere på produksjon av raudåte. Flere fiskere har tatt til orde for at utviklingen er galskap.

En annen måte å øke Omega 3-nivået på, er ifølge Lund likevel enda mer kontroversiell.

– Du kan genmanipulere rapsolje til å få samme fettsyrer som fisken har.

Men denne typen tukling med gener vil verken Europa eller Norge ha.

Derfor kan markeder andre steder i verden stille med et stort konkurransefortrinn i fremtiden, tror Lund.

– Årsaken til at vi reduserte fiskeolje i fsikefôret var fordi miljøbevegelsen stilte krav om at vi burde gjøre det, sier Geir-Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: FHL

Han mener den norske sjømatnæringen må kjøre på med forskning i årene som kommer.

– Norge må forske på alt de kan om krill og mikroalger. Hvis ikke så vil andre markeder kunne produsere fisk som kundene ute i verden etterspør.

Sjømat Norge forsikrer at det forskes for fullt, og at et sunnere og mer miljøvennlig fôr kommer.

– De store fiskefôrselskapene jobber med å få på plass nye fôringredienser. Det gjør at vi kan bygge nye haveventyr i Norge.