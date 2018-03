Steffan Bugge Anderssen har hatt jobb ved nærbutikken i Rønvik i Bodø i åtte år.

Men det kan bli en stund til neste gang han tar på seg arbeidsuniformen. Natt til lørdag rykket nødetatene ut til brann i bygningen. Kort tid senere var to personer siktet i saken. Politiet tror de har satt fyr på Steffans arbeidsplass.

– Det er nesten så jeg får tårer i øynene, forteller en preget 29-åring.

Viktig del av hverdagen

For fire år siden møtte vi Steffan i lokalbutikken i Rønvika. Med godt humør og tiltakslyst, var han en verdsatt ansatt ved Coop-bedriften på Volden – godt likt av både kunder og ansatte.

NRK fortalte i saken om hvordan mange flere med funksjonshemning som ønsker å stå i arbeid møter motstand hos arbeidsgivere. For Steffan Bugge Anderssen har jobben derfor vært en viktig del av hverdagen i mange år. Men i helga gikk arbeidsplassen hans opp i røyk. Det går sterkt inn på 29-åringen.

– En ting er å tenne bål, men å sette fyr på en butikk blir bare helt dumt. Hva holder de på med, når de setter fyr på butikken min? spør Steffan.

I 2013 intervjuet vi Steffan da han jobbet i butikken som den gang var en Ica-butikk.

Sot og skrot over alt

Han vil gjerne være tilbake i jobb snart.

– Det som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb er å treffe folk. Jeg vil si at det er her på Vollen vi har byens beste kunder. Butikken har betydd veldig mye for meg. Det er kjempeartig, og jeg gleder meg til å komme på jobb, forteller han.

Dessverre sier butikksjefen at det vil ta tid å få gjenåpnet butikken, og at alle de 10 ansatte inntil videre er permittert.

– Det er sot og skrot over alt. Nå skal vi videre få stadfestet hvor store skadene på bygget er, så skal vi få det opp og gå igjen så raskt som mulig forteller butikksjef Gunnar Bøyum.

Det er alt annet enn et gledelig syn som møter Gunnar Bøyum og Steffan Bugge Anderssen tirsdag formiddag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det har blitt mye snørr og tårer

I 30 år har Bøyum arbeidet i bransjen. Med en nylig overtatt butikk og oppussing synes han det var en trist beskjed som kom i helga.

– Det er følsomt, det har blitt mye snørr og tårer, men det er jo slik det skal være. Det er mange ansatte som mister sin daglige arbeidsplass, sier han.

I dag skulle han vært på jobb og tatt imot kundene, men butikken er ikke klar til gjenåpning før skaderapporter, taksering og renovering er gjennomført.

– Nå får vi bare brette opp ermene og få butikken opp og gå igjen så raskt som mulig. De siste par dagene har egentlig bare flydd av gårde, det har vært mye å gjøre både her inne og i forhold til de ansatte.

Det viktigste er likevel å ivareta de ansatte, noe kjeden og butikksjefen har tatt ansvar for. Bøyum sier de er i en tidlig fase, men at de er i dialog med både Coop Nordland og NAV for å forsøke å finne løsninger for de 10 ansatte som i dag er uten jobb.