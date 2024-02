Nær 20.000 husstander uten strøm i Nordland og Trøndelag

Tusenvis av husstander er uten strøm i Nordland, Troms og Trøndelag.

Store deler av Vest-Lofoten har mistet strømmen, melder nettselskapet Elmea i Lofoten.

– Per nå er det 5.200 kunder som er uten strøm. Dette er kunder som bor fra Vesterålgøy og vestover. Det voldsomme været gjør at vi forventer flere hendelser, sier kommunikasjonssjef Siri Sund i nettselskapet Elmea.

Elmea sier de har alle ressurser tilgjengelig, men for øyeblikket er været ikke trygt for mannskapene ut på feilretting.

– Vi må vente til tingene roer seg litt. Vi oppfordrer folk til å holde seg innendørs. De som har mulighet til å fyre et alternativt, må gjøre det. Det er også lurt å holde dørene mellom kalde og varme rom lukket, slik at man sparer på varmen.

Det har også vært strømbrudd i store deler av Trøndelag. I 07-tida var rundt 4.000 strømkunder rammet.

I Trøndelag har det totalt vært 25.000 berørte kunder i løpet av natten, hvor 18.000 av dem var strømløse samtidig.

Det er noen få områder de ikke kommer seg til for feilretting, så disse må belage seg på å være strømløse en stund til. Det gjelder Leka hvor de er avhengig av ferger, Lierne som er uframkommelig akkurat nå og en liten øy utenfor Hitra hvor de også er avhengig av båt. Resten av strømbruddene har ansatte som jobber med feilretting.

I tillegg var deler av Bodø sentrum uten strøm en kort periode rundt klokka 08. Nå er det bare hotellet Scandic Havet som ikke har fått strømmen tilbake.

Årsaken er et branntilløp i en elektrisk tavle ved hotellet. Strømbruddet gjorde at folk ble stående fast i en av hotellets heiser. Brannvesenet jobber med å få dem ut. (bildet).

– Strømmen har gått på Scandic Havet etter at det begynte å brenne i en tavle. Brannvesenet er på stedet. Elektriker på vei dit nå, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen.

Det er rødt farevarsel for ekstremt kraftig vind i Nordland fra morgentimene. Faren minker i 13-tida.

I tillegg til rødt farevarsel for Nordland, er det oransje farevarsel for Ofoten og sørlige deler av Troms, samt for indre strøk av Trøndelag og ytre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord.

I tillegg var rundt 4000 strømkunder rammet i Helgeland, ifølge selskapet Linea.

I Salten er 1120 husstander uten strøm i Nordland, mens 21 kunder er berørt i Troms, ifølge selskapet Arva.

Arvas innsatsstyrke står for øvrig klar – på hjul – til å rulle ut straks været løyer. Noen kunder i Rødøy kommune er uten strøm på femte døgnet. Men det er ikke mulig å komme seg ut dit med båt så lenge uværet pågår.

– Ved første mulighet vil vi prioritere å komme oss ut til de som nå har vært lenge uten strøm. Mange har vært veldig tålmodige, men vi har stor forståelse for at det er tungt i lengden uten strøm, sier sier beredskapsleder Per-Magne Johansen.