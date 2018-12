Naboene klaget på intens tørrfisklukt – nå sender bedriften lukta tilbake til havet

– Her er kutt fra filetproduksjon. Og her er stort sett rein filet ...

Nora Falch viser NRK rundt i lokalene til fiskeribedriften Saga Fisk i Svolvær.

Sammen med ektemannen Erling eier og driver hun firmaet som har investert tungt i eget anlegg de siste årene.

Målet har vært å utnytte mer av fisken som tas i land i Lofoten. I tillegg til råstoff fra eget anlegg, kjøper de hoder og avskjær fra andre fiskebruk.

Men da de begynte å produsere tørrfisk hele året, lot ikke naboklagene vente på seg. Tørkinga produserte en stank som var helt uutholdelig.

– Folk her er jo vant med lukt fra mars til april. Men å produsere tørrfisk året rundt var nytt. Lukta blir mye mer intens når tørkinga skjer kunstig, sier Falch.

Lukta av tørrfisk kan bli vel intens om du er en nabo som bor like ved. Nora Falch viser NRK rundt i lokalene til fiskeribedriften Saga Fisk i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

Prøvde ulike løsninger

Å få bukt med den intense lukta var ikke gjort i en håndvending.

Den første delen av tørkeprosessen tar to døgn, og det er her den mest intense lukta oppstår. For to år siden ble det derfor etablert et såkalt ozon-renseanlegg.

Avskjær av fisk. Foto: John-Inge Johansen / NRK

Ozongass knekker luktpartikler, men resultatet var ikke tilfredsstillende nok, skriver firmaet på sine egne nettsider. Det var heller ikke forsøk med såkalte vasketårn.

Løsningen ble et forskningsprosjekt som også har gitt skattelette tilsvarende 20 prosent av de samlede prosjektkostnadene.

– Det vi til slutt endte opp med har fungert veldig bra. Naboene melder også fra om at det er en suksess, sier Falch.

Vasker bort lukta

Den tekniske anordningen fungerer slik at luft fra tørkeprosessen blir ført inn i en 12 meter høy tank utenfor tørkeriet.

«Lukttårnet» sett på nært hold. Foto: John Inge Johansen / NRK

I toppen av tanken, eller vasketårnet, føres det inn sjøvann. Vannet tar med seg luktstoffene som blir ført ut på ti meters dyp i havet utenfor Svolvær.

– Lukta fra tørrfiskproduksjonen vaskes bokstavelig talt bort. Det har fungert bedre enn vi hadde trodd.

– Så vet vi at vifter lager lyd. Derfor bestilte vi vifter som skulle være mest mulig stillegående. Nå prøver vi å redusere støyen ytterligere gjennom å sette opp lydvegg.

På grunn av renseanlegget blir også lufta inne i anlegget skifta ut hele tida. Det gir et bedre inneklima som en hyggelig bonus.

Stor interesse

Med en rensegrad på mellom 95 og 96 prosent har den tekniske nyvinningen vakt oppsikt også i utlandet.

Flere aktører i tørrfisknæringen, blant annet fra Island, har meldt sin ankomst til Svolvær for å se nærmere på renseanlegget.

– Investeringen vi har gjort må vi si oss fornøyd med når det har fungert såpass bra, sier Nora Falch.