Nå starter arbeidet med en tro- og livssynsnøytral navnet minnelund

Nå er arbeidet i gang med den første navnet minnelunden i Lofoten.

Det skriver Lofotposten.

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke, hvor det er anledning til å sette opp navneskilt med navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.

Her kan etterlatte legge blomster og lys, slik som på en kirkegård.

Lignende tro- og livssynsnøytrale minnelunder har i de siste årene blitt opprettet mange steder i landet.

Avisen forklarer at en minnelund skal utformes slik at det er et tilbud for alle, noe som vil si at graven er tro- og livssynsnøytral. Hensikten er at det skal være et sted for ro og ettertanke, og et godt sted for de etterlatte å komme til.

Ifølge avisen opplyser kirken på Vestvågøy på sine hjemmesider at arbeidet er i full gang.

Begravelser og besøk på kirkegården vil bli tatt hensyn til, skriver Lofotposten.