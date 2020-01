Nå skal samtlige butikker tilby kontaktløs betaling: – Du sparer ni sekunder på å «tæppe»

Fra 1. januar 2020 skal alle norske butikker tilby såkalt kontaktløs betaling. Det betyr at du slipper å sette kortet i betalingsterminalen. Nå er det nok at kortet berører terminalen. Er beløpet under 400 kroner, trenger du heller ikke å bruke kode.

Betalingsmåten har fått navnet tæpping.

Kommunikasjonssjef i Vipps AS Hanne Kjærnes sier at ved inngangen til 2020 er løsingen er på plass nesten overalt.

– Cirka 86 prosent av norske brukersteder har aktivert kontaktløs betaling. Noen dagligvarebutikker gjenstår, men de skal aktivere i løpet av januar.

Kommunikasjonssjef i Vipps AS, Hanne Kjærnes. Foto: Ilja C. Hendel

Kjærnes mener det er flere fordeler. Blant annet går det ni sekunder raskere å tæppe kortet enn å bruke pinkode.

– Det betyr at det går raskere for brukeren og butikken. Køen blir mindre.

Mindre svindel

Tæpping kan også føre til mindre svindel. Kjærnes sier at jo færre ganger man må bruke kode, jo mindre er sjansen for at den plukkes opp av andre.

– Man eksponerer pinkoden sin sjeldnere enn når man betaler på vanlig måte siden man ikke behøver å taste pinkoden under 400 kroner. Tall fra Danmark viser at svindel med kort går ned.

Innføringen av kontaktløs betaling kommer som følge av at VISA og Mastercard satte dette som krav. Kjærnes sier de har jobbet sammen med alle de norske bankene for å sørge for at folk i Norge har nye kort som kan brukes til å tæppe.

Stadig flere tæpper

I desember utgjorde tæpping 25 prosent av kortbetalingene. Kjærnes sier de så en rask økning da både Coop og Rema 1000 på tampen av fjoråret åpnet opp for kontaktløs betaling.

– Det virker som at folk har omfavnet den nye måten å betale på veldig raskt. I løpet av fjoråret endret det seg ved at flere steder opplyste om at «her kan du tæppe» til at flere steder måtte sette opp skilt med at «her kan du ikke tæppe». Det sier noe om hvor fort folk har endret vanene sine.

Kjærnes sier at folk som vil betale på gamlemåten ved å sette kortet inn i terminalen og bruker kode, kan fortsette med det. Av sikkerhetsmessige årsaker kan også enkelte bli avkrevd kode når de tæpper.

– Hvis du har betalt mange ganger under beløpsgrensen, så kommer det en sjekk innimellom der du må taste pinkoden likevel.

