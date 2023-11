Nå må du levere søpla i gjennomsiktige søppelsekker

Etter nyttår må søppelsekkene som leveres til miljøtorg i Nord-Salten være gjennomsiktige.

Det melder IRIS i en pressemelding.

I fire av fem tilfeller skyldes brann i avfallsanlegg batteri i restavfallet som setter fyr på søppelet.

Sist uke brant det kraftig i et avfallsanlegg i Alta. Årsaken kan ha vært brann i et litiumbatteri.

Det er dette Iris Salten vil unngå når de fra 1. januar 2024 stiller krav om gjennomsiktige søppelsekker når du skal levere avfall ved et av deres miljøtorg.

Det handler ikke kun om brannfare, men også om kontroll på at det som er i sekkene, er riktig.

– Det vi også ser er at det fortsatt er over 40 prosent av avfallet som havner i restavfallscontaineren på torget som ikke er restavfall, sier Monica Novik Tennfjord, daglig leder i Iris Service AS.

– Dette tenker vi er et godt bilde på at våre ansatte må ha mulighet til å veilede kunden til riktig sortering, og enkelt kunne se over avfallet som skal leveres.