Nå må du betale 30 kroner for vann

Widerøe har kuttet i sitt servicetilbud. Frokosten som tidligere ble servert på flyturer over en viss lengde er borte. Flyselskapet kutter også ut gratis vann, som heretter koster 30 kroner for en flaske, skriver Drammens Tidende. I fjor omsatte selskapet for snaut 4,6 milliarder kroner. Widerøe har 41 fly og 3.000 ansatte.