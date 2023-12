Nå kommer sprengkulden til Nord-Norge

Uværet «Gerrit» som traff Vestlandet onsdag har ført til storm, togkaos og såpeglatte veier.

Også i Nord-Norge har det vært mye vind og nullføre.

Men i løpet av dagen i dag vil lavtrykket svekkes – og sakte, men sikkert kommer det snikende kald luft.

Gradestokken vil begynne å synke allerede fredag, og fortsetter nedover, til det topper (eller bunner) seg fra midten til slutten av neste uke litt avhengig av hvor i Nord-Norge man befinner seg.

Noen eksempler hentet fra yr.no.

Mo i Rana: -21 grader onsdag

Bodø: -12 grader onsdag

Tromsø: -15 grader tirsdag

Karasjok: -40 grader onsdag

Kald luft fra Sibir

Det er et høytrykk fra Nordpolen og kaldluft fra Sibir som gjør at det blir kaldt i Nord-Norge, forteller vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.

– Nå er det et høytrykk som bygger seg opp over Nordpolen. Samtidig er det lavtrykksaktivitet over den nordvestlige delen av Russland. I kombinasjon drar dette inn kald luft fra Sibir. Det kommer en liten lomme med kald luft mot Nord-Norge.

– Temperaturen vil synke. Det vil bli kaldere omtrent fra dag til dag, sier Ratajczak.

Heldigvis blir det ikke like kaldt overalt som i Karasjok. Ifølge yr.no kan gradestokken synke langt ned i det blå – og det kan bli ned mot 40 minusgrader på nyåret.

Noen ny rekord blir det neppe. Den offisielle kulderekorden i Norge ble satt i nettopp Karasjok første nyttårsdag i 1886 – med 51,4 minusgrader.

– Det blir spennende å se hvor kaldt det blir. På vidda er det avhengig av skydekket. Blir det klarvær blir det fort under 40 minus.

Snøfokk i fjellet

Meteorologisk instiutt melder samtidig at det fredag og lørdag ventes snøfokk i fjellet i Nordland.

Det blir perioder med østlig liten til stiv kuling i utsatte fjellområder som kan gi utfordrende kjøreforhold i fjellet.

Lørdag ettermiddag ventes gradvis minkende vind og etter hvert lettere forhold.