Nå kommer den etterlengtede vårsola til nord

Den særdeles grå våren i nord slipper endelig taket.

Det er tid for å hente frem solkremen, melder meteorologene.

Den lysende flekken på himmelen har nok også vært etterlengtet blant mange i den nordlige delen av landet, for årets april har vært solfattig.

I Bodø har det ikke vært registrert færre soltimer i april på over førti år.

Les mer: Her har det i snitt vært én time sol per dag i år

– Vi har et høytrykk i området rundt Nord-Norge som gir veldig rolig vær, sier vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick til NRK.

– Nå har vi vært gjennom en vinter med mye kuling, mye nedbør og snø, men nå blir det høytrykk. Det betyr rolige vindforhold og veldig lite nedbør. Da vil vi få perioder med en del sol.

illustrasjon: @meteorologene

Onsdagen blir best 🌞🌞🌞

Det blir lite vind og mye sol.

Anita Ager-Wick, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt. Foto: varsom.no

Meteorologen sier det ikke vil være skyfritt hver dag. Finværet vil likevel vare hele uka.

Likevel er det ikke helt tida for å legge superundertøyet sammen med julepynten på loftet.

Temperaturen blir nemlig ikke mye å skryte av.

– Det er jo ikke noen varmebølge vi har i vente, men det blir plussgrader på dagtid og over fem grader flere dager.

Onsdag er dagen som ser best ut, sier Ager-Wick.

– Der ser det ut som det blir veldig mye sol, i alle fall i hele Nordland.

Regn i sør

Samtidig som det blomstrer i nord, blir det noe mer ruskete i sør.

Kanskje kunne denne gjengen ha sluppet å bade i våtdrakt om de hadde lagt surfinga på Skagsanden i Flakstad i Lofoten til denne uka. Foto: Johny Goerend / Unsplash

– Det kan bli perioder med litt regn og skyer. De får jo ikke kjempedårlig vær, men sammenlignet med hvordan de har hatt det vil det nok absolutt oppleves som litt dårligere.

– De får nok mer nedbør, selv om de ikke får de store mengdene. Nå har det jo vært skogbrannfare i sør i lang tid, så det er kanskje bra at de får litt regn etter hvert.

Hun ser ikke for seg at de kommer til å sende ut et eneste kulingvarsel i nord i løpet av hele den neste uka.

– Det har ikke skjedd i vinter, understreker meteorologen.

SOMMERTIPS 1: Se denne filmen med lyd! SOMMERTIPS 2: Følg tipsene i denne filmen! SOMMERTIPS 3: Kom deg av facebook... Publisert av NRK Nordland Onsdag 7. juni 2017