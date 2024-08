Nå kommer den første høststormen til Nord-Norge

– Er det den første høststormen som er på vei?

– Ja, det kan du si, svarer vakthavende meteorolog Jon Austrheim til NRK.

Han forteller at Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for kraftige vindkast som gjelder lørdag for nordre Nordland og deler av Troms.

Ifølge meteorologen vil det blåse opp mot liten storm på kysten med kraftige vindkast på 25–30 meter per sekund.

Det vil blåse godt også flere steder i nord. I Salten er det meldt stiv kulig tidlig lørdag.

Det er med andre ord på tide å sikre både utemøbler og trampoliner.

– Det er snakk om vestlig vind som treffer Lofoten lørdag formiddag. Så flytter det seg lenger nord mot Ofoten og Vesterålen. Tidlig ettermiddag vil vinden treffe Troms. Det avtar først mot kvelden, sier Austrheim.

Mulige konsekvenser ved gult farevarsel: Løse gjenstander kan blåse avgårde

Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport

Broer kan bli stengt

Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid

Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet

Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer Kilde: Meteorologisk institutt

Kraftig regn

Med vinden kommer det også mye nedbør.

– Det kommer til å regne en god del. Det blir nok ganske kraftig, men i og med at det går fort forbi, så rekker det ikke å bli så mye at vi sender ut farevarsel. Men det blir vått og utrivelig.

Det er også sendt ut gult farevarsel for høy vannstand.

Varselet gjelder for kyst og fjordstrøk i Sør-Troms for natt til fredag.

Heldigvis går det verste fort over.

– Lørdag blir den heftigste, men det blir en del vekslende vær fremover.

Foto: Meteorologisk institutt

Mye nedbør også i øst og vest

Det blir ikke veldig lystig vær på Østlandet de nærmeste dagene heller. I Oslo er det meldt om hele 21 millimeter nedbør på fredag, ifølge Yr.

Også på Vestlandet blir det vått. I Bergen skal det regne mer eller mindre kontinuerlig frem mot tirsdag. Både søndag og mandag er det meldt om 15 millimeter nedbør.