Nå kommer «mini-Ylva» til Nord-Norge

Du husker sikkert «Ylva». Ekstremværet som slo inn over Nordland og Troms i 2017 rev med seg flere tak og gjorde flere tusen strømløse.

Nå får vi en situasjon som ligner.

Det er sendt ut et moderat farevarsel for kraftige vindkast. Ifølge Avisa Nordland oppfordres folk til å sikre løse gjenstander, som hagemøbler og trampoliner.

Avisa har gitt (u) været navnet «lille-Ylva».

– Det er et bra navn egentlig, sier vakthavende meteorolog Eirin Arnesen til NRK.

Hun understreker at det selvfølgelig er mye svakere, men at det har en del likhetstrekk.

– Hele fylket, utenom ytterst i Lofoten, kan vente seg sørøstlige vindkast på 25–30 meter per sekund. Situasjonen skyldes et høytrykk mellom Svalbard og Kola, samtidig som det kommer et nytt lavtrykk inn fra vest.

– Dette er en litt annen værsituasjon enn vi vanligvis varsler med moderat farenivå. Det blir en luftrenne med kraftig vind over Nordland, sier Arnesen.

Kaldt

Kraftig vind kombinert med lave temperaturer gjør at den følte temperaturen blir langt lavere enn gradestokken gir uttrykk for (se grafikk nederst i saken).

Temperaturen kan krype under minus 10 på steder som Rana og Mosjøen. Andre steder i Nord-Norge, som Bardufoss i Troms, kan få 15–16 minus og stiv kuling.

Fokksnø på Gisløya i Øksnes. Foto: @martin_arntzen på Instagram

Det er Nordland som får den verste vinden, men også Troms vil kjenne «mini-Ylva» i morgen. Finnmark slipper i stor grad unna.

– I Troms blir det stiv kuling i enkelte fjorder. Finnmark får stiv kuling helt vest, men ellers rolig. Det kan bli lokal tåke og ellers lave temperaturer i det nordligste fylket.

Fraråder lange turer

Meteorologene har også ute et farevarsel for ising på fartøy. Kald sjø som blir sprøyta opp på båter kan fryse raskt.

Det blir ikke så mye nedbør imidlertid. Unntaket er Helgeland. Her vil vind og snø gi lokalt vanskelige kjøreforhold fra i kveld.

«Lille-Ylva» vil slå til for fullt fra natt til fredag, og vedvare til godt utpå lørdagen. Vinden vil i helga etter hvert roe seg, men den kalde situasjonen vil vedvare.

– Jeg ville ikke lagt ut på langturer før vinden har gitt seg, råder meteorologen.