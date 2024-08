– Nå har vi sendt ut et gult farevarsel for vindkast i forbindelse med denne vinden. Det er venta vindkast på 25-30 meter per sekund.

Det forteller vakthavende meteorolog Haldis Berge til NRK.

Stormen «Lillian» kom fra Storbritannia og inntok sørlige deler av landet fredag ettermiddag.

Nå står Nord-Norge for tur. I Narvik gikk den utsolgte festivalen Haikjeften av stabelen fredag ettermiddag. Nå forbereder festivalsjefen seg på uværet som kommer dag to.

Egen vær-mann på festival

– Det som er viktig er at folk kler seg etter været. Man må kle seg varmt og tørt, men er det noe vi nordlendinger kan så er det jo akkurat det, sier festivalsjef Stein Hjertholm.

Stein Hjertholm er festivalsjef for Haikjeften. Han er klar for å ta i mot stormen «Lillian» med åpne armer. Foto: Monia Kristine Buyle

På spørsmål om festivalen har gjort ekstra grep for å sikre seg ekstra mot stormen forteller Hjertholm at de har gjort et spesielt grep.

– Vi har veldig gode rutiner på dette med vind. Vi vindmåler på scenen, og en egen mann som har én oppgave. Han skal ha kontinuerlig telefonkontakt med meteorologen, som oppdaterer oss hele tida, slik at vi kan være i forkant og gjøre de grepene som trengs.

Festivalen arrangeres i Bromsgårdparken, midt i Narvik sentrum. Det mener Hjerholm er en fordel.

– Det ligger liksom litt ned i ei dump, så vi tror ikke det skal bli så ille hos oss, sier festivalsjefen, og understreker at de er godt forberedte og skjerpa.

– Hvor mye vind snakker vi om før det blir aktuelt å ha folk ut av festivalområdet?

– Det å gå til grep og evakuere, da skal det blåse så mye at da tror jeg folk har gått for lenge siden - for da er det ikke noe hyggelig å være her.

Flere innstilte ferger

– På Helgeland kan det bli sterk kuling på morgenen og formiddagen, og så minker det på ettermiddagen, forteller meteorologen.

Mulige konsekvenser ved gult farevarsel: Løse gjenstander kan blåse avgårde

Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport

Broer kan bli stengt

Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid

Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet

Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer Kilde: Meteorologisk institutt

Det forventes store nedbørsmengder og kraftige vindkast i Nord-Norge lørdag. Verst blir det nord for Helgeland.

– Nord for Helgeland er det venta at det øker til vestlig liten storm, fortsetter Berge.

Det blåser godt i Vestfjorden mellom Salten og Lofoten. Det fører til innstilte fergesamband lørdag, informerer Torghatten Nord:

Bodø-Moskenes: A-ruta fra Bodø kl. 11.00, og avgang fra Moskenes kl. 14.45 ​​​​​​.

C-ruta fra Bodø kl. 08:00 med retur fra Moskenes kl. 12:00.

Bodø-Røst-Værøy-Moskenes: B-ruta fra Bodø kl. 07:00, Moskenes kl. 10:45, Værøy kl. 12:00 og Røst kl. 13:45.