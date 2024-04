Nå kan fiskebåter hurtiglade i Lofoten

Fredag 12. april åpner verdens første hurtigladeanlegg rettet mot fiskefartøy i Ramberg havn i Lofoten.

Det skriver selskapet Plug i en pressemelding.

Landstrøms- og ladeanlegget er utviklet og bygget av Plug Lofoten i samarbeid med Flakstad kommune.

– Gjennom Zerokyst har vi jobbet på tvers med båtbyggere, tekniske maritime miljøer og ikke minst snakket med fiskerne selv for å komme frem til det vi håper blir en sikker og god løsning for den elektriske omstillingen for fiskeflåten, sier prosjektleder i Plug Lofoten, Hanne Grøn.

Pilotanlegget er bygget med støtte fra Grønn Plattform via forskning- og utviklingsprosjektet Zerokyst. Målet er å utvikle og teste løsninger som kutter utslipp i sjømatnæringen.

– Pilotanlegget i Ramberg er første skritt på veien mot det vi håper skal bli mer tilgjengelig og sikker strøm i havnene langs kysten i Nord-Norge, sier Maria Bos, direktør i Plug AS – et selskap eid av Eviny.

Ifølge pressemeldingen har de flere slike anlegg i Lofoten under planlegging.