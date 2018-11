Nå kan du stemme på «Tidenes låt fra Nordland»

– Det blir en skikkelig «kill your darlings»-seanse, sa jurymedlem Gøran Aamodt da NRK Nordland lanserte kåringen av «Tidenes låt fra Nordland».

Den spådommen fikk han utvilsomt rett i. Etter at folk i hele fylket har sendt inn over 300 forslag på hva som er tidenes låt fra Nordland har nå juryen kommet frem til ti låter som skal kjempe videre om tittelen «Tidenes låt fra Nordland».

Folket har vist at musikksmaken i fylket er spredd. Både Tungtvann, Sirkus Eliassen og Joddski har blitt foreslått. Det samme har Halvdan Sivertsen, Kari, Ola og Lars Bremnes og Terje Nilsen. Trygve Hoffs nordnorske julesalme er en gjenganger på forslagslistene

Du kan høre et lite utdrag av alle sangene, og lese begrunnelsen under.

1. Graveyard Paradise – 126

126 var et rockeband med hovedsete i Bodø. Bandet ble etablert i 1964 og låten Graveyard Paradise er bandets mest populære. Låten regnes som en klassiker.

Juryens begrunnelse: «Låten som John Lennon aldri skrev, men som han garantert skulle ønske han hadde på CV-en».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2. Mjelle –Terje Nilsen

Vi holder oss i Bodø. Nærmere bestemt på Terje Nilsens paradis «Mjelle». Der man kan gå og drømme seg bort alene. Til tider som for alltid er forbi. Terje Nilsens musikk vil muligens aldri være forbi, og den folkekjære låten Mjelle er også den Terje Nilsen-låten som hyppigst spilles på radio.

Juryens begrunnelse: «"Som balsam førr en bygutts såre bein"». Er det mulig å skrive en vakrere sang om den nordnorske naturens helbredens kraft for et bankende hjerte fra nord?».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Terje Nilsen er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Mjelle» Foto: Tom Melby

3. Kjærlighetsvisa –Halvdan Sivertsen

Halvdan Sivertsen er for mange selve definisjonen på nordnorsk musikk. Han er født i Tromsø, men er oppvokst og bor i Bodø. Han har vunnet seks Spellemannpriser og fått Nordland fylkes kulturpris i 2000. Hans udødelige «Kjærlighetsvisa» ble i 2009 kåret til tidenes nordnorske sommerlåt i en kåring avholdt av Avisa Nordland og Radio 3 Bodø.

Juryens begrunnelse: «Hva kan man si om denne låten som ikke allerede er sagt? Den fyller 41 år i år og er en låt som fortsatt treffer like godt hver gang du hører den. Den ble for 10 år siden kåret til tidenes nordnorske sommerlåt, men vi mener dette er en tidløs klassiker som fungerer uansett årstid og sinnsstemning. Kjærlighetsvisa er den låten alle skulle ønsket de kunne skrevet selv til sin kjære, og den vil være for evig aktuell».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Halvdan Sivertsen er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Kjærlighetsvisa» Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

4. E du nord – Kari Bremnes

Kari Bremnes er et kjent og kjært navn for mange. Hun er født i Svolvær og har gjort seg bemerket på musikkhimmelen i både Nordland og resten av landet. Hun blir omtalt som en av landets fremste sangere, tekstforfattere og melodiskapere. Låten «E du nord» er den mest kjente låten fra hennes 16. soloplate. Låten handler om å takle mørket og lengte etter lyset.

Juryens begrunnelse: «Dette er nesten som å høre på John Lennons «Imagine». Bare hør på pianospillet. Dette er en hyllest til vår landsdel, og det er samtidig en av de flotteste balladene i verden. Kari synger med en tilbakelent stemme. Hun overdriver ikke. Kari behøver ikke det, rett og slett for at melodien og teksten er så fin i seg selv».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Se Kari Bremnes fremføre «E du nord» under åpningen av Stormen konserthus i Bodø fra 2014:

Kari Bremnes er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «E du nord» Du trenger javascript for å se video. Kari Bremnes er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «E du nord»

5. Riv i hjertet – Sondre Justad

Sondre Justad er listas yngste alibi, men den lyslugga lofotgutten har allerede rukket å sette sitt preg på den nordlandske musikken. Justad slo for alvor gjennom i 2014 og har gitt ut tre album siden den gang. Låten som han har hatt størst suksess med er «Riv i hjertet». Låten lå på VG-lista i over ett år og hadde en 6. plass som beste plassering. Han reiser landet rundt til utsolgte hus.

Juryens begrunnelse: «Sondre Justad har i løpet av det siste året tatt steget og blitt kanskje Norges største popstjerne. Han har skrevet flere låter som på kort tid har blitt allemannseie, men det er liten tvil om at hans største låt fram til nå er Riv i hjertet. Riv i hjertet er som et anthem å regne. Gammel som ung relaterer seg til teksten, og ingenting kjennes bedre ut enn å slippe alle hemninger og hive seg med i hemningsløs allsang til akkurat denne låten. Riv i hjertet gjør akkurat det, den river i hjertet, og derfor er den allerede som en moderne klassiker å regne».

Se Sondre Justad fremføre «Riv i hjertet» i NRK-programmet «Sommer i skolefri» fra 2015.

Sondre Justad er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Riv i hjertet» Du trenger javascript for å se video. Sondre Justad er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Riv i hjertet»

6. Å kunne æ skrive – Lars Bremnes

Det andre innslaget fra Bremnes-familien på lista tilhører Lars Bremnes' «Å kunne æ skrive». Som sin søster, Kari er også Lars født i Svolvær og en rivende dyktig musiker. Han har en Spellemannpris fra 2006 for sitt album «Hjertekaptein» og sammen med sin bror Ola vant han Spellemannpris i 2000 for albumet «Soløye».

Juryens begrunnelse: «Nesten ingen kan skrive så nære og gode tekster som Lars Bremnes. Dette er hans antem. Melodien er fin og fengende. Teksten får lytteren til å tro at det å elske noen er det viktigste av alt her i livet. Dette er bare så utrolig vakkert fra en av nordlands aller beste sangskrivere».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lars Bremnes er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Å kunne æ skrive» Foto: Julia Naglestad / NRK

7. Majesty – Madrugada

Rockebandet Madrugada med Sivert Høyem på vokal har vist at de er å regne med i norsk rock. De har vært aktive siden 1992 og har hatt en ti års pause. Men de har annonsert at de gjør comeback i 2018. Da passer det jo fint at de nå er en av finalistene i kåringen til «Tidenes låt fra Nordland». «Majesty» er fra albumet «Grit» som bandet vant Spellemannprisen i klassen «rock» i 2002.

Juryens begrunnelse: «Ei livs-låt som bukter seg veg inn øregangene som fløyel. Majesty er fra utgivelsen Grit, det eneste av Madrugada-albumene som ikke nådde toppen av VG-lista, men Majesty rager for alltid på topp i vår musikalske bevissthet. En av norsk rocks vakreste evergreens».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Madrugada er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Majesty» Foto: Oddvin Aune / NRK

8. Nordnorsk julesalme–Trygde Hoff

Trygve Hoff fra Rognan har vært en del av julefeiringen til folk i hele landet. Det er nemlig ikke bare nordlendinger som har tatt den nordnorske julesalmen til sitt hjerte. At det er en julesang gjør ikke at den ikke kan kåres til «tidenes låt fra Nordland».

Jueryen begrunnelse: «Får du ikke klump halsen når denne spilles i adventstiden, er du neppe nordlending».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Trygve Hoff er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Nordnorsk julesalme» Foto: NTB-arkiv, Scanpix

9. Æ vil bare dans–Sirkus Eliassen

Årets hit på Spellemannprisen i 2012 var bodøbaserte Sirkus Eliassen bestående av brødrene Magnus og Erik Eliassen. «Æ vil bare dans» var duoens tredje singel. Etter at de hadde hatt stor suksess med «Hjem til dæ» og «Opp ned bak frem» slo de for alvor gjennom med den dansbare låten «Æ vil bare dans» som ble en umiddelbar hit og solgte til ti ganger platinum.

Juryens begrunnelse: «"Æ vil bare dans" er en landeplage i positiv forstand og den drar fortsatt folk opp av sofaen og ut på dansegulvet».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sirkus Eliassen er nominert som «Tidenes låt fra Nordland» med låten «Æ vil bare dans» Foto: Nyhetsspiller

10. Bad karma – Ida Maria

Det kan ikke ha vært dårlig karma i bildet da Ida Maria skrev låten som skulle bli hennes største hit. «Bad karma» har ikke bare slått an her hjemme, også ute i den store verden har folk tatt låten til seg. Låten ble brukt i en episode i den kjente TV-serien «Gossip girl». Ida Maria vant Spellemanprisen i 2010 for årets kvinnelige artist.

Juryens begrunnelse: «Eksplosiv og frekk råskap i kjent Ida Maria-stil. Låten er glimrende å fyre på maks volum når du føler for å vise verden eller «han» fingeren. Rolling Stone skrev det ganske greit: «Jack White’s dream girl–a clever badass who wails bluesy ball-busters like Joan Jett by way of Janis Joplin».

Hør sangen her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.