Nå kan du reise fylket rundt i én uke med buss og båt for under tusenlappen

Fra 1. juli vil Nordland fylkeskommune la både fastboende og turister reise rundt i fylket i én uke for 990 kroner.

– Nå lanserer vi Travel Pass Nordland som er et tilbud for turistene, slik at de skal komme seg rundt i hele Nordland, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.

Fylkeskommunen ønsker at turistene skal kunne oppleve hele nordlandskysten og komme seg rundt på en enkel og grei måte.

Dette er Travel Pass Nordland Ekspandér faktaboks Kortet er gyldig i 7 dager fra det blir tatt i bruk. I denne perioden kan man reise så mye man vil med busser og båter i Nordland (Ferger er foreløpig ikke inkludert).

Pris på dette 7-dagers reisekortet er 990 kroner. Barn (til og med 15 år) får kortet for halv pris. Ordningen gjelder fra 1. juli.

– Vi håper folk kommer seg litt mer rundt, ikke bare turistene, men også de som bor her. Nå kan de komme seg ut til hele Nordland, ikke bare til én destinasjon, sier Eggesvik.

Helårsturisme

Bakgrunnen er at de ønsker å legge til rette for at både turister og fastboende lettere kan komme seg rundt i fylket. I tillegg har de sett en utvikling hvor turistene kommer mer jevnt fordelt utover hele året.

– Det er ikke lenger slik at det bare er i sommermånedene det er turisttrafikk. Også i denne sammenheng vil reisekortet være et nyttig virkemiddel for oss som jobber med reiseliv. Nå er det opp til oss i næringa å markedsføre tiltaket på en god måte, sier reiselivssjef i Visit Bodø Ann Kristin Rønning Nilsen.

Turistene vil reise kollektivt

Rønning Nilsen er fornøyd med det nye tilbudet og at stadig flere reisende ønsker å reise kollektivt fordi de er miljøbevisste.

– De ønsker å ta pulsen på den lokale kystkulturen, det er et fantastisk tilbud de nå lanserer, sier hun.

Fylkesråden og reiselivssjefen håper nå at kortet fører til at flere og flere tar seg rundt i hele fylket.

– Åpner 1. juli og skal være hele året gjennom. Vi har god kapasitet både på busser og båter i dag. Det skal gå bare bra, sier Eggesvik.