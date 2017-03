Nå har det rast igjen - fire kommuner uten forbindelse til E6

Statens vegvesen opplyser at det har gått et steinras på fylkesvei 76 noen kilometer vest for Tosbotn i Brønnøy kommune sør på Helgeland.

Det betyr at veiforbindelsen fra Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega ut til E6 er helt avskjært. Det er nå kun mulig å komme seg ut via kystriksveien med ferge.

Byggeleder Arnt Fagerbakk i Statens vegvesen er ved raset i skrivende stund.

– Her er det steinblokker som har falt ned i veien. Her kommer ingen forbi. Det er minst 400 kubikkmeter med stein som har falt ut, sier han.

– Stengt ut dagen

Fagerbakk forteller at veien etter all sannsynlighet blir stengt ut dagen i dag. Den blir kanskje åpnet i morgen.

– Mesta er på vei for å rydde opp etter raset. Det er også geolog på vei, sier han.

Det er mindre enn ett år siden Tosenveien var stengt i flere måneder etter at et voldsomt leirskred tok med seg fylkesvei 76 og tre hus i april i fjor.

Veien ble ikke åpnet igjen før i juli i fjor.

– Er denne veien spesielt rasutsatt?

– Nei, det vil jeg ikke si. Disse rasene kan man ikke sammenligne. I fjor var det kvikkleire, og i dag er det stein som har løsnet, sier Fagerbakk.

– Klart det er bekymringsfullt

Ordfører Johnny Hanssen i Brønnøy beklager at det på nytt har gått et ras på veien som leder sør-helgelendingene ut på E6.

– Vi har blitt fortalt av fylket og Vegvesenet at veien er trygg. Jeg må stole på de tilbakemeldingene jeg får fra eksperthold. Jeg må tro at det de sier er sant, selv om man kan tvile av og til. Vi ser at geologer kan ta feil. Det ble sagt i fjor etter det første raset i april at det skulle ikke skulle gå flere ras, sier han til Brønnøysunds Avis.

– Det kunne gått en personbil i dette raset, eller en buss full av folk. Det er klart det er bekymringsfullt, fortsetter ordføreren.