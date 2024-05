Nå får Sortlandsbrua nytt lys

Mandag 3. juni starter arbeidet med å montere nye lys på Sortlandsbrua. Trafikken blir begrenset til ett kjørefelt, og det blir lysregulering av trafikken mens arbeidet pågår.

Det har bokstavelig talt sett mørkt ut for Sortlandsbrua på riksveg 85, fordi belysningen på brua har vært sterkt preget av tidens tann.

Nå har ekstrabevilgninger over de siste årenes reviderte nasjonalbudsjett gitt ei lysere framtid for brua. Nye lysarmaturer ble kjøpt inn i fjor, og nå starter monteringen. Når høstmørket kommer, vil lyset over brua være bedre både for trafikanter og miljøet. Pent blir det også.

Ett kjørefelt og lysregulering

Men før det blir bedre, blir det verre, og deler av brua innsnevres til ett kjørefelt mens arbeidet pågår.

Det blir arbeid på brua mellom klokka 08:00 og 20:00 i perioden 3. juni til 7. juli. På grunn av lift og annet utstyr på brua, blir deler av ett kjørefelt stengt hele døgnet. Etter monteringen vil det pågå testing ut august. Brua vil ha perioder med innsnevring også i testperioden.

– Det går rundt 2500 kjøretøy over Sortlandsbrua i døgnet, så trafikantene må være forberedt på litt kø, særlig i rushtida. Vi oppfordrer sjåførene til å ta hensyn til de som jobber på brua, slik at vi unngår ulykker, sier byggeleder Stein-Roar Sørensen i Statens vegvesen.