Nå får foreldrene overta arbeidsgiveransvaret for Olvard (4)

Et lykkelig foreldrepar fulgte selv lokalpolitikernes behandling i kommunestyresalen i Hattfjelldal i Nordland i formiddag.

– Nå står vi mye sterkere til å få det slik vi vil ha det. Nå får vi Olvard hjem på natten. Det betyr alt, det berører livene våre på en veldig direkte måte, sier mor Eirill Ørjedal til NRK like etter de fikk beskjeden.

Nå starter jobben med å søke etter ansatte til sønnen.

– Så skal jo folk læres opp slik at vi får kjørt vårt behandlingsprogram. Det er et opplegg fra amerikanske Family Hope Center. Vi ser at han gjør fremskritt for første gang, sier moren.

Foretaket har ifølge moren verdensledende ekspertise innen rehabilitering av hjerneskadde barn.

– Det er jo et enormt bra og anerkjent opplegg vi får nå, sier moren lykkelig.

– Gleder seg til å komme hjem

Fredag fortalte NRK historien om Olvard (4) som ble født fire måneder for tidlig og er sterkt pleietrengende.

Foreldrene har lenge kjempet for at han skal få bo hjemme hos familien, men har frem til nå ikke fått grønt lys fra kommunen.

Far Karl-Olav Bostad og mor Eirill Ørjedal venter i spenning. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Rådmannen i kommunen instilte i stedet på at kommunen selv skulle ha ansvaret for fireåringen, eventuelt at en privat aktør skulle ta det.

Et enstemmig kommunestyre vedtok imidlertid at foreldrene selv kan overta arbeidsgiveransvaret for Olvard.

Også sønnen har fått med seg det som skjer, og dette påvirker ham også, sier Ørjedal.

– Det er ikke så lett å skjerme en liten gutt for alle avgjørelser heller, jeg tror han gleder seg til å komme hjem.

Dette er BPA, brukerstyrt personlig assistanse Ekspandér faktaboks BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en lovfestet rettighet til alle funksjonshemmede med assistentbehov.

Det er praktisk og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet både i og utenfor hjemmet.

Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Det er kommunen der du bor som fastlegger hvor mange timer personlig assistanse du får hver uke.

Brukerstyrt personlig assistanse gis til funksjonshemmede er 67 år. Kilde: Helsedirektoratet

Bakgrunnen for saken

Fire år gamle Olvard ble født fire måneder for tidlig og er sterkt pleietrengende. Mor og far har lenge hatt et ønske om å ha sønnen boende hjemme.

Rådmann Stian Skjærvik i Hattfjelldal. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I mars i år søkte familien for første gang kommunen om brukerstyrt personlig assistent (BPA), en ordning Olvard har krav på. Dette gjør det mulig for familien å selv styre sin egen hverdag.

Målet er å ha ei nattevakt hjemme slik at de slipper å ta den lungesyke gutten deres ut i den kalde lufta og ned på det gamle sykehjemmet hver dag.I tillegg ville de at kommunen skulle stille seg bak behandlingsopplegget de allerede har fått utarbeidet til Olvard, og som er godkjent av Stortinget.

Et langvarig sykehusopphold med mye intensiv og smertefull behandling har etterlatt Olvard med blant annet svært alvorlig Cerebral parese, lungesykdom og pustevansker, hyppig oppkast, og ufrivillige bevegelser.