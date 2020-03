– Det er nå påvist smitte av koronaviruset i Vesterålen. Foreløpig er det snakk om én med bekreftet smitte i Hadsel, og flere med mistenkt smitte i både Hadsel og Sortland, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel, i en pressemelding på kommunens nettsider.



I tillegg er det flere personer i Hadsel og Sortland som er i hjemmekarantene basert på de nye, strengere kravene som Helsedirektoratet innførte på lørdag.

Ingen er per nå alvorlig syke.

Morten Juul Sundnes, fylkeslege i Nordland. Foto: Mads Jensaas

Fylkeslege Morten Juul Sundnes sier til NRK at kommunene i fylket har et godt og nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten sånn at pasienter som eventuelt skulle trenge det blir godt ivaretatt.

– Det er vi innbyggerne som kan være med å hindre smitte ved at vi følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

– Har folk grunn til å være bekymra?

– Nei, sånn situasjonen er nå med de tiltakene som er satt inn, og hvis vi følger dem, så tenker jeg at vi ikke har grunn til å være bekymra. Da skal vi klare å begrense dette, sier Juul Sundnes.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo i Italia. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

Regner med flere smittetilfeller fremover

– Alle det gjelder er smittet eller mistenkt smittet på reise i utlandet. Det pågår nå smittesporing. Det betyr at vi kartlegger hvem som kan ha vært utsatt for smitte, og kontakter de det gjelder, sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland i pressemeldingen.



Bleidvin regner med flere smittetilfeller fremover.

– Innen kort tid vil vi trolig ha tilfeller der vi ikke kan spore smitten tilbake til utenfor regionen. Det betyr at smitten skjer lokalt, mellom folk i lokalsamfunnet. I en slik situasjon må vi vurdere å avlyse arrangementer og i verste fall midlertidig stenge skoler og lignende, sier han.



– Vi oppfordrer alle til å være nøye med håndhygiene. Det er også viktig å unngå unødvendig kontakt med eldre, syke, immunsvekkede og gravide dersom du selv er syk, sier Røkenes.



Kommunene vil komme med regelmessige oppdateringer.

Spesifikke, kommunevise tall på smitte, mistenkt smitte og karantene vil ikke lenger bli fortløpende oppgitt, fordi dette trolig vil variere mye fra dag til dag, samt at det vil være tvilstilfeller som man må se an.

Tallene om antall smittede og deres geografiske tilhørlighet publisers hver kveld kl. 18 på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

