Nå er den omstridte søknaden levert til EU: Trosser alle råd fra kulturministeren

I dag ble Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024 presentert for et bredt spekter av representanter fra EU, og fra ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Belgia.

– Bodø kommer med et fantastisk kult prosjekt, som får øynene rettet mot den arktiske regionen. Det er akkurat en slik interesse for landsdelen vi trenger, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Han er direktør på Nord-Norges Europakontor, som er regionens lobbyaktør i Europa.

NRK har reist til Brussel, og er med når Bodø-ordfører Ida Pinnerød presenterer de omfattende planene i søknaden.

Trosser Grande

Søknaden ble levert til tross for at kulturminister Trine Skei Grande nekter å støtte prosjektet økonomisk. Hun har også sagt at det vil være nytteløst for Bodø å søke, uten statlig støtte, og mener Bodø bør vente noen år.

Det er søknaden om prekvalifisering som i dag ble levert til delegasjonen i EU, og som Grande ikke har villet støtte økonomisk. Dersom Bodø får søknaden godkjent, begynner neste fase i prosessen, som er å bli en godkjent søkerby.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) har spurt Grande om statsråden vil vurdere å støtte Bodø som europeisk kulturhovedstad på nytt, når en søknad med et gjennomarbeidet og kvalitetssikret grunnlag fra kommunen foreligger.

Statsråden svarer slik:

Søkerbyen må bekrefte og skaffe bevis for at de har bred og sterk politisk støtte og betydelig forpliktelse fra relevante lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Trine Skei Grande

Les også: Kulturministeren ga avslag på en søknad hun ikke har mottatt

Søknaden vekker nysgjerrighet

Kun en håndfull byer kommer videre til neste steg i prosessen, som er å bli en godkjent søkerby. Svaret på om Bodø når gjennom kommer på nyåret.

Ordfører Pinnerød er fornøyd med hvordan dagen har gått.

– Folk er imponerte over søknaden vår. De er nysgjerrige på Bodø, og hele regionen, sier hun etter presentasjonen.

Bodø legger nå tre år med hardt arbeid bak seg. Pinnerød legger ikke skjul på at kulturminister Trine Skei Grandes manglende støtte i prosessen har preget de siste ukene.

– Det er klart man kunne hatt en bedre start på dette arbeidet. Men ting er som de er, og jeg har troen på at vi skal få til en god dialog med departementet til slutt. Vi har piggskoa på, og er godt rustet for det videre arbeidet.

– Historisk om staten ikke stiller opp

Rolf Norås er tidligere kultursjef i Stavanger kommune, og strategidirektør i kulturhovedstaden Stavanger 2008. Han er optimistisk til søknaden Bodø i dag leverte fra seg.

Rolf Norås mener Bodø har levert fra seg en god søknad. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Jeg har lest veldig mange søknader som har gått gjennom tidligere, og søknader som ikke har gått gjennom. Bodø sin søknad skiller seg ut, og ligger godt innenfor de som har kommet gjennom, så jeg er optimistisk.

Grandes nei til å støtte Bodø økonomisk, mener han ikke har noe å si i første omgang, og strengt talt ikke andre omgang heller, altså prosessen om å bli godkjent søkerby. Men hvis Bodø faktisk blir en godkjent søkerby, mener han det ville vært rart om departementet ikke stiller opp.

– Det tror jeg ville vært første gangen i historien, dersom staten ikke støtter Bodø som søkerby. Det kan ikke være sånn at det sitter folk i et norsk kulturdepartement, og mener de har bedre forståelse for hvorvidt søknaden gir muligheter, enn det en europeisk ekspertjury mener.

Se debatten om bråket rundt europeisk kulturhovedstad – Skei Grande svarer Du trenger javascript for å se video. Se debatten om bråket rundt europeisk kulturhovedstad – Skei Grande svarer