Høytrykket i nord har låst lavtrykkene lenger sør i Europa inne. Det er det som kalles «Northern blocking».

Det betyr at vi i Norge kan kose oss med Syden-temperaturer, mens søreuropeerne må ta til takke med skyer og regn. Sånn grovt beskrevet i hvert fall.

Det passer særdeles godt nå som de aller fleste av oss skal feriere i eget land.

30 grader i Sør-Norge

– Det er et høytrykk som har lagt seg i ro i noen dager. Det gir svært godt vært fra Nordland og sørover, men delvis også lenger nord. Det er ikke helt stillestående, men vi kaller det gjerne en blokkering når vi har et høytrykk slik som nå, som sperrer for lavtrykk lenger sør i Europa, sier vakthavende meteorolog Jon Austrheim til NRK.

Ifølge meteorologene ser det ut til at vi kan nå 30 grader i Sør-Norge et sted i løpet av helgen for første gang i år. På Twitter spekulerer meteorologene i om det kan skje på indre strøk av Vestlandet.

For Midt-Norge kan varmebølgen bli den lengste i juni på nærmere tretti år.

Ifølge Adresseavisen må vi tilbake til 1992 for å finne en enda lenger sammenhengende periode med temperaturer over 25 grader i Trøndelag. Den gangen varte varmebølgen i fjorten dager, fra 1. juni til 14. juni.

For Trøndelag sin del ser den varmeste dagen ut til å bli søndag. Da kan gradestokken vise 25 grader mange steder.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bra i nord også

Men det blir bra i store deler av Nord-Norge også.

– Det ser veldig bra ut for Nordland sin del. I tillegg ser det ut som temperaturene vil stige de neste dagene – godt opp på 20-tallet noen steder på indre strøk, spesielt sør i fylket blir det veldig varmt.

Det er med andre ord ikke noe vits å lengte sørover, ifølge Austrheim.

– Flere feriesteder sør i Europa vil antakeligvis ha lavere temperaturer enn enkelte steder i Norge.

Men det er store temperaturforskjeller, særlig i nord. I natt var det minusgrader i indre strøk av Nordland og Troms. Saltdal, som hadde 0,1 minusgrader natt, kan få opp mot 18–19 grader i dag.

– Det har vært litt nattekaldt, men på dagtid stiger temperaturen til godt opp på 20-tallet flere steder. I Nordland er temperaturen like under 20 grader, sier Austrheim.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.