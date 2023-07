Nå blir det skilt i Lofoten: – Ikke rart de lurer, det henger jo masse steintørre hau i tau

Det startet som en idé fra Hans Nordahl i Svolvær fordi han ble «plaget» av turister på tur som stoppet ham for å be ham forklare hva tørrfisken er til for.

NRK skrev en artikkel, og mange engasjerte seg; til nå har nesten 220.000 lest saken.

– Det er helt utrolig. Jeg fatter ikke at så mange tar tenning på dette. Men jeg har tenning! Jeg har fått god støtte fra turistnæringa som har tatt ballen videre, sier Nordahl til NRK.

Nå er både skilting og QR-kode under planlegging.

Nordahl synes ikke det er rart at så mange lurer på hva det er.

– Det henger jo masse steintørre hau i tau, ler han.

Han er glad turistnæringa er i gang med å lage infoskilt om både tørre fiskehoder og tørrfisk. Men om det trengs infoskilt om andre ting, har ikke Nordahl tenkt på – ennå.

Hør praten med Nordahl her.