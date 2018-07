Nå blir det enklere å rydde strendene: – Disse kartene kan bli verdifulle

Jon Albretsen er oseanograf ved Havforskningsinstituttet, sammen med kollegaen Mats Huserbråten, holder de på med et landsdekkende kart som vil vise hvor det vil være størst mulighet for plastforsøpling langs kysten.

– Det har jo vært et stort fokus på plastforurensing i havet. Vi tenker vi kan bruke den informasjonen vi har om detaljert bevegelse av strøm, for å finne de mest sannsynlige plassene hvor ting kan bli skylt på land.

Jon Albretsen forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger etter at de startet arbeidet. Foto: Havforskningsinstituttet

For å beregne hvor det er størst sannsynlighet for at det vil samle seg store mengder marint avfall, benytter forskerne seg av denne metoden.

– Vi sprer fiktive plastpartikler gjennom en lang tidsperiode som representerer variasjonene i strømmene for området. Etter dette kan vi telle opp det relative antallet partikler som kan komme så nært land at de potensielt skylles i land, forteller Albretsen.

Saken ble først skrevet om av avisa Fiskeribladet.

Søppel i havet Ekspandér faktaboks Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker. Engangsbleien er for eksempel antatt å ha en nedbrytningstid i havet på 400-500 år.

Plasten forsvinner ikke, men brytes ned til mindre deler, og kan dermed påvirke hele det marine økosystemet.

I 2017 produseres det ca. 320 millioner tonn plast.

Åtte millioner tonn plastavfall havner i verdenshavene årlig.

I 2050 vil det være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene, dersom man ikke straks gjør noe, viser er rapport fra Word Economic Forum.

90 prosent av plasten i havene kommer fra land.Verden produserer 20 ganger mer plast nå enn i 1964.En tredel av plasten som produseres til forpakninger, ender opp i havene.

Det er anslått at 15 prosent av det marine avfallet flyter på havet, 15 prosent ligger i strandsonen og at hele 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen.

Særlig sjøfugl er en utsatt dyregruppe med tanke på marin forsøpling. Fugl som søker etter mat bruker mye energi, og i hekketiden er det viktig å ha med mat hjem til ungene. KILDER: WWF, Miljødirektoratet, Miljøstatus.no, Word Economic Forum.

– Kan bli et veldig nyttig verktøy

Daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen, tror kartene kan bli viktige verktøy i tiden fremover.

– Frivillige har ryddet i de norske strendene i en årrekke, og det er utrolig bra. Men mange områder er utilgjengelige og jobben er veldig stor, så det vil være mer behov for profesjonell rydding etter hvert. Og da kan disse kartene bli verdifulle.

Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent, tror kartene kan bli nyttige i strandryddingen. Foto: Hold Norge rent

Gulbransen tror at kartene vil kunne effektivisere arbeidet, siden de som skal rydde da kan fokusere på områdene hvor det er mest marint søppel.

– I kombinasjon med andre verktøy, som droner, så tror jeg dette kan bli veldig bra, avslutter hun.

Plast og annet søppel skylles i land over hele Norge. Her fra Kvalvika i Lofoten. Foto: Clean Up Lofoten

Målet er et heldekkende norgeskart

Jon Albretsen forteller at målingene naturligvis ikke vil være helt i samsvar med det man vil oppleve i naturen. Men han mener at det er en god start, som gir et godt bilde av situasjonen.

– Vi har fått tilbakemeldinger på kartene om at målingene våre passer veldig bra med hva som blir observert og opplevd langs kysten, av dem som er ute og rydder.

Albretsen forteller at kartene har forbedringspotensial, men at det foreløpig er en god start.

– Det er klart at dette er kart som er basert på hvor strømningene går. Det vil være et poeng å se på hvordan kysten ser ut, har man en loddrett fjellvegg, vil man ikke få så store ansamlinger som en strandkystlinje.

Han forteller til NRK at kystlinjene det har blitt laget kart for hittil, har vært litt tilfeldig. Men til slutt er målet er å få laget et heldekkende norgeskart, som alle skal ha tilgang til.