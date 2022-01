Tidligere har NRK omtalt den 10 tonn tunge kabelen som forsvant fra havbunnen utenfor Bø i Vesterålen.

Kabelen ble brukt av Havforskningsinstituttet.

Den ga forskerne verdifull informasjon og bilder fra dypet av havet.

Men også sensitiv informasjon.

Blant annet om ubåt-aktivitet i området.

Derfor ble det fort krisestemning da det viste seg at 4,2 km av overvåkningskabelen var sporløst forsvunnet.

Siden da har forskere, politi og PST forsøkt å finne ut hva som har skjedd.

Russere eller havstrøm

Det oppsto mange teorier.

Blant annet så var det noen som mente at det kunne være en kjempeblekksprut som hadde røska løs kabelen.

Andre mente at det kunne være russerne eller havstrømmer.

Mens en uheldig tråler – som siden stakk av, også ble lansert som en teori.

Nå kan vi være nærmere svaret.

Funnet siste rest av kabelen

Ved hjelp av undervannsroboter fant forskerne kabelen i september.

Rundt 11 km unna der forskerne hadde lagt den.

Likevel var ikke mysteriet helt løst.

Den siste kilometeren var fortsatt sporløst forsvunnet.

Men nå er endelig hele kabelen kommet til rette.

Det viser seg at siste rest av kabelen var der hele tiden.

Slik så det ut da forskerne sendte ned en undervannsdrone for å lete etter den forsvunnede kabelen. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da forskerne sendte ned en undervannsdrone for å lete etter den forsvunnede kabelen.

Målingene var ikke riktig

– Det som har skjedd, er at man målte lengden på kabelen da vi var ute å undersøkte den, men det estimatet hadde en del usikkerhet. Så når man fikk opp kabelen og fikk spolt den opp på en trommel, så man at det var hele kabelen.

Det sier Geir Pedersen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og prosjektleder i «LoVe Ocean»

– Så man har ikke funnet den fysisk, men det har bare vist seg at de målingene man gjorde ikke var riktige.

Geir Pedersen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet sier de jobber med å finne ut hvordan de skal få overvåkingssystemet til å fungere igjen.

– Så den var der hele tiden?

– Ja, men man klarte ikke å måle den ordentlig før den kom i land.

– Hva var årsaken til at dere tok den opp?

– Den er ødelagt i begge ender, så vi kan ikke bruke den. Så da måtte vi ta den opp. Og så har politiet også undersøkt den.

Foto: Geir Pedersen / Havforskingsinstituttet

Etterforskes av politiet

Tilbake til mysteriet:

Hva skjedde egentlig med kabelen? Hvorfor forsvant den i utgangspunktet?

En av teoriene er blitt betydelig styrket siden sist.

Det dreier seg sannsynligvis ikke om russisk sabotasje – men en tråler.

– Grunnen til at vi fant kabelen i utgangspunktet var jo at vi hadde undersøkt AIS-data, spor fra fartøy, den dagen det skjedde, så har vi undersøkt sporet fra ett fartøy som gikk over kabelen og stoppet.

Det var rundt området fartøyet stoppet, at forskerne begynte å søke.

– Og det var der vi fant den.

Pedersen forteller at det sannsynligvis var en tråler som har dratt den med seg.

Nå etterforskes saken av politiet i Tromsø.

Maskinene på kontrollrommet til forskerne fra Havforskingsinstituttet gikk i svart da kabelen ble brutt. Foto: Havforskingsinstituttet

– Vi jobber ut fra teorier om at skadene kan være påført av båter eller andre som har oppholdt seg i området, sier politiadvokat Ronny André Jørgensen.

Politiet jobber videre med tekniske og taktiske etterforskningsskritt.

– Vi må se hva som kommer ut av den tekniske undersøkelsen av kabelen, og hva den kan utløse av nye etterforskningsskritt, sier Jørgensen

Dermed er det fremdeles usikkert hva slags konsekvenser etterforskningen vil få.

Men det vil koste mye å få på plass en ny kabel.

– At det blir å koste over 10 millioner, det gjør det nok, sier Pedersen.