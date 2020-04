Myndighetene letter på korona-restriksjoner – nå kan Lauritz fly sitt eget fly til jobb

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det manglet ikke på protester da Widerøe konkluderte med at det ikke lenger var lønnsomt å fly mellom Bodø og Evenes. I mai kutter Widerøe ruten mellom de to nordlandsbyene.

Eller, det vil si: Det har de allerede gjort som en følge av koronakrisen.

Og med det har mange, spesielt pendlere, fått en ekstra utfordring i hverdagen.

En av dem er oberstløytnant og veterinær Lauritz Døsen fra Ankenes i Narvik. Han har egentlig en fast stilling i brigaden i Indre Troms. Men i fjor takket han ja til en midlertidig beordring og jobben hans ble flyttet til Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Det han ikke visste da var at flytilbudet fra Widerøe skulle forsvinne.

– Da ble reiseveien fort veldig komplisert, sier ukependleren Døsen.

Han hadde nå tre alternativer. Enten å fly via Oslo til Bodø. Eller via Tromsø og Andenes til Bodø. Eller å kjøre 30 mil hjemmefra og til jobb. Ingen av alternativene var spesielt fristende.

Ess i ermet

Heldigvis har Døsen et ess i ermet. Han eier nemlig sitt eget småfly av typen Cesna 150. I stedet for noen saftige omveier kan han bruke 50 minutter fra flystripen i Ballangen og til arbeidsplassen i Bodø.

Denne løsningen tenker Døsen å benytte seg av i stor utstrekning nå som flysesongen begynner fra mai og utover.

Dette er Cesna 150-flyet til Lauritz Døsen. Foto: Privat

Derfor ble han glad da Luftfartstilsynet denne uken opphevet forbudet mot såkalt VFR-flyging. 15. mars kom det strenge restriksjoner for å begrense antallet flyginger i en situasjon med redusert bemanning i lufttrafikktjenesten som følge av koronakrisen.

Men 15. april ble forbudet mot å fly visuellflyvning opphevet. Døsen hadde allerede sendt en søknad om å få unntak for reglene, men den ble nå overflødig.

Oberstløytnanten fra Narvik er født inn i en flyfamilie. Hans far eide sitt eget fly og selv tok han sertifikatet i en alder av 18 år.

– Nå kan jeg utøve hobbyen min samtidig som jeg kommer meg på jobb. I tillegg så dekker forsvaret utgiftene jeg har ved å fly, det gjør de ikke om jeg kjører egen bil.

Men selv om han har funnet sin helt egen løsning, mener Døsen det er uheldig at han ikke kommer fra Evenes til Bodø med fly.

– Særlig rammer dette Narvik hardt. Da Hålogalandsbrua ble vedtatt bygd, ble samtidig flyplassen i Narvik lagt ned. Vi ble da lovet et godt flytilbud fra Evenes, men det har vi ikke nå.

Krever at staten griper inn

Når det gjelder Widerøe og rutekuttet som ble kjent i februar, så har det naturlig nok vært stille på den fronten.

Men Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) har tidligere krevd at flyruta mellom Evenes og Bodø må komme inn under ordningen med såkalte FOT-ruter – altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe sa til NRK at selskapet var klar over at konsekvensene for passasjerene blir store – spesielt for Evenes.

– Vi er klar over at vi fjerner helt nødvendig kollektivtransport. Men vi dessverre ikke noe annet valg enn å gjøre dette, uttalte Brandvoll til NRK da kuttene ble kjent.

PS: Selv om forbudet mot VFR-flyvning er opphevet, må Døsen likevel søke om å få nytte Lofoten TMA, som fortsatt et sperret for generell VFR-flyging. Det er et luftrom fra cirka 5000 fot og oppover som har utstrekning over Lofoten og ned mot Bodø.