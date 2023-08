Monica mistet begge sønnene i selvmord: – Jeg følte meg helt alene

Den kraftige boxerhunden til Monica Vassbotn dro henne fort gjennom lysløypa i Valnesfjord utenfor Bodø.

Folk i løypa trakk seg unna. De forsto alvoret.

Monica hadde akkurat blitt ringt opp av kjæresten til sin yngste sønn, Magnus. Hun husker ikke så mye av samtalen, men hun husker skrikene til Magnus i bakgrunnen.

Den spreke gutten, som løp nærmest før han kunne gå, hadde pådratt seg et stygt brudd i ryggen. Nå var han lam i beina.

På sykehuset i Trondheim husker Monica hva Magnus sa.

– Hvis jeg ikke kan gå igjen, tar jeg livet av meg.

– Derfor var det Magnus jeg var redd for den helgen. Ikke Fredrik, sier Monica i en fersk episode av podkasten «Sommer i P2».

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Monica Vassbotn».

Sønnen klarte ikke mer

Mens Monica og Magnus var på sykehuset i Trondheim, var hennes eldste sønn Fredrik hjemme i Bodø.

Fredrik hadde slitt med både depresjon, spiseforstyrrelser og ensomhet gjennom oppveksten. Men samtidig var han flink til å snakke om følelsene sine. Så egentlig følte mamma Monica at hun hadde kontroll på situasjonen.

– Jeg klarer ikke å forklare hva det var, men én dag kjente jeg at det var noe som skurret, forteller Monica.

Hun fikk ikke tak i Fredrik. Da hun ringte samboeren sin Håvard, hulket han bare i telefonen.

– Jeg forsto med en gang hva som hadde skjedd. Fredrik hadde tatt sitt eget liv.

SØNNENE OG HUNDEN: Monicas sønner, Magnus og Fredrik, sammen med familiens hund, Meller. Foto: Privat

I tiden som kom måtte Monica prøve å håndtere tapet av sin eldste sønn, samtidig som hun måtte prøve å støtte den yngste sønnen Magnus som skulle venne seg til et liv i rullestol.

– På den tiden hadde jeg behov for å møte noen som hadde opplevd det samme som meg. Jeg kjente ingen som hadde mistet ungen sin i selvmord, sier Monica.

– Jeg følte meg veldig aleine og ville så gjerne møte noen for å se om de hadde overlevd. For jeg trodde ikke det var mulig.

Monica var ikke alene om denne opplevelsen.

ET GODT MINNE: Monica Vassbotn snakker om dette bildet i sin episode av «Sommer i P2». Foto: Privat

Fantes ikke tilbud

De siste årene har mellom 500 og 600 personer tatt sitt eget liv i Norge hvert år. Frem til 1999 fantes det ikke noe formelt tilbud til pårørende etter selvmord.

Da ble Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (Leve) etablert.

– Når noen tar sitt eget liv får sorgen for de etterlatte ekstra dimensjoner som ofte gjør den tyngre og vanskeligere å bearbeide enn ved andre plutselige dødsfall. Mange av våre medlemmer har opplevd mange år med ensom og komplisert sorg før de klarte å komme seg videre, sier Nina Danielsen i Leve.

Hun viser til pårørende som har fått både fysiske og psykiske plager, rusproblemer, og egne selvmordstanker.

I 2011 kom Helsedirektoratet med sin veileder for hvordan man skal ivareta etterlatte ved selvmord.

Monica Vassbotn ble ikke kjent med dette tilbudet før det hadde gått ett år etter at Fredrik hadde tatt livet sitt.

– Endelig møtte jeg andre som hadde opplevd det samme som meg. Jeg følte meg ikke så alene lengre. Det ble til stor hjelp, sier hun.

På samme tid kjempet hennes sønn Magnus hard for å bevise legene feil. Han håpet å kunne gå igjen, og Monica og andre rundt Magnus prøvde å så godt de kunne å skape gode øyeblikk for han.

PÅ SYKEHUSET: Magnus på sykehus etter slalåmulykken. Han fikk beskjed om at skaden i ryggen førte til at han aldri ville kunne gå igjen. Foto: Privat

Vennene til Magnus tok han med på fest og spilte dataspill med han. Familien var på ferie i Hellas.

Men rundt juletider, omtrent to år etter at Fredrik døde, merket Monica at lyset hadde slukket i sønnens øyne.

Året var 2019. Monica hadde mistet to sønner til selvmord på to år.

For Monica ble sorggruppen ekstremt viktig i tiden etter. I tillegg ble det starten på et vellykket prosjekt.

Viktige møter med mennesker

– I sorggruppa gikk på en måte veien sammen. Når du er sammen med andre som har opplevd det samme som deg, er det enklere å være seg selv, forteller hun.

– Vi snakker samme språk. Vi forstår hverandre. Det er vanskelig å finne ordene som beskriver det du føler, men det trenger du ikke i en sånn setting, fordi alle forstår.

I ettertid har Monica Vassbotn engasjert seg mer og mer i arbeidet med pårørende etter selvmord. Intensivsykepleieren har tatt en videreutdanning innenfor sorg ved Universitetet i Bergen og er nå fylkesleder for Leve i Nordland.

I årene etter at hun mistet sin første sønn, Fredrik, til selvmord har hun selv sett at mye positivt har skjedd rundt etterlatte etter selvmord.

VALGTE Å LEVE VIDERE: I «Sommer i P2» forteller Monica Vassbotn om hvordan hun overlevde å miste begge sønnene sine i selvmord. Foto: Petter Strøm / NRK

– Den gang fikk du hjelp fra kriseteamet i kommunen. Etter begravelse eller bisettelse, trakk de seg ut. Da sto du aleine. Men det er som regel da du forstår hva som har skjedd og det for alvor begynner å bli vondt, sier hun.

Men det er fortsatt en vei å gå.

Veilederen som Helsedirektoratet kom med i 2011 er fortsatt ikke i bruk over hele landet, forteller Nina Danielsen i Leve.

– Det skyldes nok først og fremst at det bare er en veileder og ikke lovfestet, sier hun.

Danielsen er bekymret for følgene det kan få.

– Dette kan føre til at mennesker som er i akutt krise og ute av stand til å selv be om hjelp, ikke får det. Problemene som kan oppstå i ettertid kan være svært store for mange mennesker.

Samtidig skjer det stadig nye ting som kan tyde på at tilbudet blir enda bedre.

Vellykket arbeid i Nordland og Bergen

Nordland fylkeskommune har gjennomført et pilotprosjekt som nå bærer fukter. Kommunens kriseteam jobber tett med Leve. De informerer de pårørende om hvilke muligheter de har videre, for eksempel et tilbud om å settes i kontakt med en likeperson.

Det er en person du som pårørende kan snakke med, som har opplevd det samme som deg.

– På to år har vi utdannet rund 50 likepersoner i Nordland, sier Monica Vassbotn.

Også i Bergen har de jobbet systematisk med tilbudet til de pårørende i flere år.

Nina Danielsen i Leve ser at disse prosjektene har gitt gode resultater. I tillegg er det blitt mye mer åpenhet rundt selvmord de siste årene.

– Folk og helsepersonell sine holdninger til selvmord er i endring. Det snakkes mer åpent om temaet både i media og i fagfora. Dette fører til at noen av mytene innen sorg og selvmord brytes ned, og flere får en følelse av at det er mulig å bidra til en bedring av situasjonen, sier Danielsen.

Leve jobber nå for å samle tilbudet til pårørende.

– Det finnes gode psykososiale tjenester i Norge, men de er ikke godt nok koordinerte. Vi burde ha et sentralt kompetansesenter som kobles på ved alle selvmord, sier Nina Danielsen.

– Slik kan vi sikre at vi tar best mulig vare på de etterlatte. Vi ønsker også en uavhengig faglig kommisjon som gjennomgår alle selvmord, for å undersøke om noe kunne vært gjort annerledes, om noe kunne ha reddet liv. Etterlatte sitter dessverre ofte med mye informasjon og kompetanse innen dette feltet som i dag ikke blir brukt i ettertid.