Mutert virus oppdaga i Bodø – begge gjelder importsmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag fikk kommunen beskjed fra Folkehelseinstituttet om at to tidligere positive koronatester var smitta av den engelske mutasjonsvarianten.

Prøvene er fra tidligere denne måneden.

I ett av tilfellene er den som var smitta frisk og allerede ute av isolasjon. I det andre tilfeller er personen fortsatt i isolasjon. Begge tilfellene i Bodø gjelder opprinnelig import-smitte.

Oppdaga ved stikkprøve

Tilfellene av den engelske mutasjonen i Bodø ble oppdaga ved at Folkehelseinstituttet tar stikkprøver av allerede positive tester. De gjør analyser av disse for andre mutasjoner.

– Det er svært betryggende at dette blir gjort. De har kontrollert 11 prøver fra Bodø den siste tida. For to av dem er det altså funnet mutert virus, sier kommuneoverlege Tor Claudi til NRK.

Fakta om koronatesting Ekspandér faktaboks Totalt er det gjort over 3,2 millioner tester for det vanlige koronaviruset siden mars i fjor.

Til sammenligning er det analysert 684 prøver utviklet for å påvise det muterte viruset.

Nordre Follo kommune venter svar på om lag 250 prøver det neste døgnet. Kilde: FHI

Den ene er frisk – den andre i isolasjon

Claudi sier dette er to personer som har innvandra fra utlandet.

– Den ene er frisk og ute av isolasjon. Hans prøve er fra 17. januar. Den andre er i isolasjon. Vi har god kontroll, og vi er ikke bekymra, sier Claudi.

Bodø kommune venter i kveld svar på 15 prøver av nærkontakter til personen som er i isolasjon.

Bodø har ingen nye påviste tilfeller av korona i dag, lørdag.

Også mutert virus i Tromsø

I går, fredag, ble det muterte viruset også oppdaga i Tromsø.

En person som hadde vært i et «rødt» land, hadde med seg det muterte viruset tilbake.

Den engelske virusvarianten og varianten fra Sør-Afrika ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige viruset, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Ut fra det vi vet per i dag, gir de ingen økt risiko for alvorlig sykdom. Disse variantene er påvist i flere land i Europa.

I Rana har kommunen fått melding om seks positive prøver. Dette er snakk om det «vanlige» koronaviruset.

Smitteoppsporing er gjort og nærkontakter er varsla, opplyser kommunen. Alle som har testa positivt i Rana har kjent smittekilde.