Musiker og aktivist anmelder staten

Musiker og aktivist Kalle Urheim har politianmeldt den norske staten.

Bakgrunnen er det Urheim mener er brudd på grunnloven og straffeloven i forbindelse med Fosen-dommen.

Urheim reagerer på at ingenting har skjedd i saken, to år etter at konsesjonen til vindkraftanlegget ble gjort gyldig. Aktivisten håper at anmeldelsen hans kan bidra til å få fortgang i den svært omstridte saken.

Selv om det omdiskuterte vindkraftanlegget ligger i Trøndelag, mener Urheim at saken er relevant for samer over hele landet:

– Det er en milepæl i hvordan myndigheten behandler samisk befolkning kultur og historie. Og man fortsetter som om ingenting har hendt i hele landet og hele Sápmi.