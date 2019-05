Mulige trusler om skoleskyting

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding via Kripos om at det skal ha blitt skrevet inn en melding på Wikipedia som kan tolkes som en trussel om skoleskyting, skriver politiet i en pressemelding. Det er ikke spesifisert hvor denne trusselen er rettet, men det er sannsynlig at den er sendt fra nettverket til en ungdomsskole på Mo.