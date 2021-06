Et nytt hovedsykehus skal bygges på Helgeland i området rundt Sandnessjøen. Det ble besluttet i desember 2019.

Men akkurat hvor på kartet sykehuset skal ligge, er enda ikke avklart.

Styret i Helse Nord utsatte i dag den endelige avgjørelsen om hvilke tomter som skal med i vurderingen videre, til etter sommeren.

To tomtealternativer sentralt i Sandnessjøen har imidlertid fått klarsignal.

Et tredje alternativ som styret skulle ta stilling til i dag, er Tovåsen i Leirfjord.

Men etter tre timer med debatt valgte Helse Nord-styret å utsette beslutningen om hvorvidt denne tomta skal være med videre i vurderingen.

Sykehusstriden på Helgeland Ekspandér faktaboks Desember 2018 kom varselet om at sykehuset i Sandnessjøen skulle legges ned.

Spørsmålet var om det skulle være ett eller to hovedsykehus; på Mo eller i Sandnessjøen.

Fronten har stått mellom nord- og sør-Helgeland.

Nå er det tre sykehus på Helgeland; det tredje er i Mosjøen. Dette vil nå legges ned.

Mandag 27. januar 2020 klokken 12 kom helseminister Bent Høie (H) med kunngjøringen om at hovedsykehuset skal bygges i Sandnessjøen og omegn frem mot 2025.

Mo beholder sykehuset med akuttfunksjon, ortopedi og fødetilbud.

Ledelsen i Mo flyttes til Sandnessjøen.

Det er foreløpig uklart nøyaktig hvor sykehuset skal bygges.

– Kaotisk møte

Håpet er dermed ikke ute for dem som ønsker et nytt hovedsykehus på Tovåsen i Leirfjord.

Berit Hundåla, ordfører i Vefsn kommune, er fornøyd med at tomten er med videre. Mange ordførere mener nemlig det nye hovedsykehuset bør ligge der.

Berit Hundåla (Sp) er glad for at Torvåsen-tomta er med videre i vurderingen, enn så lenge. Foto: Fylkesmannen i Nordland

– Jeg er fornøyd med at styret sender saken tilbake til Helgelandssykehuset, for da har vi bedre tid til å legge frem dokumentasjon for at Tovåsen er en meget bra tomt for et hovedsykehus.

Geir Waage, ordfører i Rana, er oppgitt over at Helse Nord ikke kom til en konklusjon.

– Styremøtet i Helse Nord var et kaotisk møte hvor styret ikke klarte å ta beslutninger, til tross for at styret har fått entydige faglige råd.

Her ligger tomta som er blitt stridens kjerne i sykehusdebatten på Helgeland.

Helgelandssykehuset ville vrake Tovåsen

Styret i Helgelandssykehuset ble tidligere denne måneden enige om å vrake Tovåsen-alternativet, etter flere år med faglige utredninger.

Tomtene Helgelandssykehuset ønsker å gå videre med er dagens sykehustomt i Sandnessjøen og Rishatten som også ligger i Sandnessjøen.

Begge tomtene ligger i sentrum av Sandnessjøen. Midt mellom Sandnessjøen og Mosjøen ligger kommunen Leirfjord med sine 2000 innbyggere.

Helse Nord-topp Cecilie Daae, kom likevel med en innstilling om å bevare tomta videre i prosessen, i strid med avgjørelsen til Helgelandssykehuset.

Siri Gulliksen Tømmerbakke er journalist i Dagens Medisin og har fulgt Helse Nord tett den siste tiden. Foto: Dagens Medisin

Holder ikke med føleri

Siri Gulliksen Tømmerbakke er journalist i Dagens Medisin og har fulgt saken tett. Hun stiller seg uforstående til hvorfor Tovåsen nå blir tatt med videre i prosessen.

– Jeg er ikke blitt noe klokere på hvorfor akkurat Tovåsen er jokeren i dette spillet her.

Hun tror det i stor grad handler om følelser og at beslutningsvegringen bunner i en betent debatt.

Hun mener det ikke er noen gode, objektive grunner til at tomta skal tas med videre i vurderingen. Tvert imot.

– Det holder ikke å bare føle, du må ha noe konkret og håndfast hvis du skal ta beslutninger som er i strid med alle faglige utredninger.

– Forstår at folk er utålmodige

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, er imidlertid ikke helt fornøyd med alle utredningene som ligger til grunn. Hun mener grunnlaget ikke er godt nok for at styret kan ta en avgjørelse.

Cecilie Daae er administrerende direktør i Helse Nord. Foto: Bente H Johansen / NRK

– Vi må ha et bedre beslutningsgrunnlag, sånn at vi ser om det er riktig, sier hun om saken.

Hun har stor forståelse for at mange begynner å bli utålmodige og ønsker en avklaring. Hun mener likevel det er viktig å ta seg tid.

– Det er store beslutninger med store konsekvenser for befolkningen på Helgeland. Og det er viktig at alle har tillit til det de utredningene og beslutningene som blir tatt, er tilstrekkelig utredet.

– Hva er det med tomta i Leirfjord som gjør at dere holder døra på gløtt?

– Vi vet at det er mye diskusjon og stor oppmerksomhet knyttet til de alternativene som ligger der, så vi må forsikre oss om at styret er komfortabel med å ta en beslutning.