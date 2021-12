Mulig norsk overgangsrekord

Ifølge flere medier, deriblant NRK, er Erik Botheim på vei til russiske Krasnodar.

Tidligere i dag ble meldt at at russerne hadde lagt inn et bud på 50 millioner kroner, men nå melder Eurosport at det skal være snakk om det dobbelte.

Ifølge mediehuset skal det dreie seg om en overgangssum på 80 millioner kroner med en gang, pluss 20 millioner i bonuser.

Dersom det stemmer vil det være overgangsrekord i norsk fotball. John Carew ble i 2000 solgt for 75 millioner fra Rosenborg til spanske Valencia.