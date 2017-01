Mulig knekt nese etter slagsmål

Politiet i Salten melder om en hendelse i natt hvor en mann i 30-årene kan ha fått knekt nesa si etter et slagsmål. En mann i 20-årene er mistenkt i saken, og sitter i arrest. – Nå vil det bli gjort avhør av begge parter, opplyser operasjonsleder Mads Bernhoft, som forteller at mannen i 30-årene ble sendt til legevakta for behandling. Hendelsen skjedde ved et av Bodøs gatekjøkken ti over halv fire i natt.