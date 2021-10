Visste om problemer, men valgte likevel å seile – smalt i kaia med passasjerer om bord

– Det smalt skikkelig. Samboeren min falt over ende og skadet ankel, kne og en arm, forteller Bjørn Pedersen.

Han var passasjer på hurtigbåten MS «Gjerøy», som smalt i kaia på Selsøyvik i nordlandskommunen Rødøy mandag kveld 4. oktober.

Da det ble annonsert over høyttaleren at båten nærmet seg kai, gjorde passasjerene seg klare.

Selv sto Pedersen og samboeren ute på dekk, klare til å gå i land da det smalt. Han slapp fra kollisjonen med noen vonde ribbein.

Han forteller at en annen passasjer i salongen skallet hodet i en søyle og falt, en tredje passasjer suste ned i et sete.

Pedersen sier det bare var tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble en langt mer alvorlig ulykke.

Det var på Selsøyvik ferjekai hurtigbåten MS «Gjerøy» smalt i kaia.

Defekt gir

MS «Gjerøy» skal ha hatt et defekt gir da hurtigbåten smalt inn i kaia i Selsøyvik.

Kilder med kjennskap til hendelsesforløpet har forklart til NRK at mannskapet på MS «Gjerøy» oppdaget problemene med giret allerede før helga. Men siden det gikk mot helg, lot det seg ikke gjøre å fikse giret.

Rederiet tok likevel sjansen på at giret ville holde. Mandag kveld mistet mannskapet kontroll over båten og den kjørte inn i kaia i 5–6 knops fart.

Ulykken ble omtalt av avisen Rana Blad da den skjedde. Her kommer det fram at flere passasjerer ble skadet, og at også båten fikk skader på skroget i sammenstøtet med kaia.

Sjøfartsdirektoratet: – Alvorlig

Sjøfartsdirektoratet opplyser til NRK at Torghatten Nord har orientert sjøfartsmyndighetene om ulykken.

– Rederiet har beskrevet i sin rapport at det oppsto problemer med et gir etter et verkstedopphold. I forbindelse med disse problemene ble det utført en risikovurdering knyttet til bruk av backup-løsning i forbindelse med ruteavvikling, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier at direktoratet vurderer hendelsen som alvorlig. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Direktoratet vurderer hendelsen som alvorlig.

– Det er selvsagt alvorlig at et fartøy mister manøvermulighet og kjører i kaien, med påfølgende skader.

Nå vil sjøfartsmyndighetene gå inn og vurdere risikovurderingene som Torghatten Nord har gjort.

Har fått pålegg

Foreløpig er det gitt et pålegg på fartøyet, som må være innfridd før fartøyet settes inn i ordinær rutetrafikk igjen. Her kreves det dokumentasjon på at manøversystemet er satt tilbake til original stand.

Dette innebærer at verkstedet må sende inn rapporter som kontrolleres av Sjøfartsdirektoratet. De viser at anlegget fungerer slik det skal før fartøyet kan settes i drift.

– Dette betyr at problemene med pitchjustering etter girbytte også omfattes av dette pålegget. Dette skal utbedres og dokumenteres. Vi ber også om mer dokumentasjon knyttet til risikovurderingen som lå til grunn for å fortsette seilas ved bruk av backup-løsning, sier Aarhus.

Torghatten Nord: – Burde ha stoppet

Administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, sier at det var en svikt i manøversystemet på babord side som førte til kollisjonen. Hurtigbåten hadde nylig blitt reparert.

Administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, sier at i etterpåklokskapens lys kan man si at hurtigbåten burde ha stoppet. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Etter at båten hadde begynt å gå i rute, oppdaget kapteinen at noe ikke var rett i manøversystemet. Båten oppnådde ikke full fart på babord side.

– De som gjorde risikovurderingen er erfarne folk. Med den kunnskapen de hadde mente de at det ikke var noe risiko å kjøre videre.

– I etterpåklokskapens lys kan man si at de burde ha stoppet, sier han og legger til:

– Vi beklager at folk ble skadet i sammenstøtet. Vi jobber hver dag med sikkerhet, og det har høyeste prioritet.

– For dårlig tid ved kai

Samboeren til Bjørn Pedersen har vært på legesjekk etter fallet på dekk. Hevelsene og blåfargen på bein og arm er i ferd med å gå tilbake, og hun er snart på beina igjen.

Pedersen mener at konsekvensene for passasjerene langt på vei kunne vært unngått.

– På sikkerhetsvideoen som blir vist om bord opplyses det at passasjerene skal sitte i ro i setene til båten er fortøyd til kai. Men det er det ikke tatt høyde for i ruteoppsettet. Det betyr at passasjerene ikke har noe annet valg enn å stå klare til å gå på land når mannskapet legger ut landgangen, sier Pedersen.

Og legger til:

– Jeg vet ikke hvem som har ansvaret, men den sikkerhetsvideoen kunne de bare slått av. Den betyr jo ingenting. Men det er min vurdering.