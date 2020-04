Folk frykter hytta skal kollapse – ringer kommuneoverlegen i fortvilelse

I Rana kommune har kommuneoverlege Frode Berg og kommunens korona-telefon den siste tiden opplevd økt pågang fra fortvilte hytteeiere.

Mange innbyggere i kommunen har hytte over svenskegrensa i fjellandsbyen Hemavan. Men reiser de dit, sørger covid-19-forskriften for at de automatisk ilegges 14 dagers karantene etter returen.

Store snømengder den siste tiden fører nå til at flere hytteeiere frykter at hytta skal kollapse.

– I løpet av de siste par dagene har flere vært i kontakt med meg på telefon og e-post. De lurer på hvordan de skal forholde seg til covid-19-forskriften når de har hytte i Sverige som de er bekymret for, sier kommuneoverlege Frode Berg.

I tillegg til flere e-poster er det også mange som ringer kommunens korona-telefon med samme type spørsmål, forteller kommuneoverlegen.

Berg sier at han kan forstå folks frustrasjon, men at det dessverre er lite han kan gjøre.

– Jeg må svare dem at denne forskriften er statlig, og at kommunen derfor ikke kan gi noen dispensasjon.

Kommunelege i Rana Frode Berg (t.v) har forsøkt å få svar fra diverse departement i denne saken. Foto: Frank Nygård / NRK

Frykter at store verdier kan gå tapt

En av dem som eier hytte i Hemavan er ranværingen Richard Erlandsen. Nå frykter han for hva som kan skje uten tilsyn på hytta over tid.

– Det er klart man er bekymret. Man ønsker jo å ha kontroll på hva som skjer både inne i hytta, og utenpå. Jeg har full forståelse for at det finnes karanteneregler og at man ikke bør passere landegrensene. Men det er fortvilende at det ikke finnes noen mulighet for dispensasjon for dette, sier Erlandsen.

Richard Erlandsen er bekymret for tilstanden på hytta si i Sverige. Foto: Privat

Erlandsen har kontaktet et selskap som tilbyr snømåking i Hemavan, men på grunn av stor pågang kunne de ikke hjelpe han.

Videre forteller han at han har fått tips om en rekke private aktører som kan måke hyttetaket, men Erlandsen mener at dette er skummelt dersom noen skulle skade seg mens de jobber for han.

For han er det heller ikke et alternativ å reise til hytta for å måkke selv.

– Jeg har ikke mulighet til å sette meg selv i karantene. Jeg har en jobb hvor det er viktig at jeg ikke er i karantene, og foreldre på 90 år som jeg må innom iblant.

Les også: Norge forbyr hytteturer i andre kommuner

– Vi vil ikke være urimelige

Men hva skjer da, dersom hytta skulle kollapse?

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens sier at hytteeierne bør gjøre det de kan for å unngå skade på fritidsboligen.

– I utgangspunktet har du en plikt til å gjøre det du kan for å unngå at hytten din blir skadet, og da i dette tilfellet av snø.

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens ber hytteeiere gjøre det de kan for å berge hyttene. Foto: Tryg Forsikring

Irgens og Tryg forsikring foreslår at fortvilte hytteeiere tar kontakt med tjenester som tilbyr å måke hytten for dem. Eller at hytteeiere selv reiser til hytta for å måke unna snø.

– Men det kan jo hende at det ikke finnes slike tjenester akkurat der. Og reiser man selv må man kanskje sitte i karantene i 14 dager. Da er vi ikke urimelige, da sier vi at du har gjort alt du kunne.

– Hvis du har forsøkt flere løsninger, og det likevel ikke går, da skal det ikke være din skyld om noe skjer med hytten, sier Irgens.

Men forsikringsselskapet gjør oppmerksom på en ting: Mange med hytter i Sverige har forsikret eiendommen gjennom svenske forsikringsselskaper, og reglene kan derfor være annerledes der.

Irgens understreker at det lureste ofte er å ringe forsikringsselskapet å spørre dersom man er i tvil.

Mener at reisen til hytta ikke utgjør noen smitterisiko

I Rana har kommuneoverlegen også gjort det han kan for å hjelpe situasjonen.

Torsdag i forrige uke tok Berg kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å spørre etter råd. Han ble bedt om å kontakte utenriksdepartementet, deretter justisdepartementet før han igjen endte opp hos Helse- og omsorgsdepartementet. Berg sier han fortsatt venter på svar.

– Jeg tenker at å la folk reise over grensa for å oppsøke hytta for å måke taket, for så å returnere, ikke utgjør noen stor smitterisiko for Rana-samfunnet, sier Berg.