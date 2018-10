Møteulykke i Lødingen – to fraktet med luftambulanse

Tre personer er sendt til sykehus etter en møteulykke mellom to personbiler i Kanstadbotn i Lødingen kommune i Nordland, opplyser operasjonsleder i politiet, Tor Ove Hammer.

Vesteraalen Online meldte først om ulykken.

Totalt var seks personer involvert. Tre i hver bil.

– To fraktet med luftambulanse

Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 16.55.

– To ble løftet ut med luftambulanse, mens en tredje dro med ambulanse til sykehus. Det som er summen, er at tre er fraktet til sykehus og tre er sendt til lokal legevakt for helsesjekk, sier Hammer.

En bil fikk sleng på det glatte føret i utgangen av en sving og traff fronten på en møtende bil. Det er opplyst at det var underkjølt regn på stedet og svært glatt, ifølge politiet.

Vil ikke spekulere i skadeomfang

For to av personene ble skadene ansett som såpass alvorlige, at de måtte fraktes med luftambulanse, men politiet ønsker ikke å spekulere i skadeomfang eller alvorlighetsgrad.

– Men antatt hastighetsbegrensing på stedet er 80 km/t, og det er en mulig høyere energiskade, sier operasjonsleder.

Innsatsleder Halvard Fjukmoen bekrefter hendelsesforløpet til nettavisen Vesteraalen Online.

– Bilen som kom kjørende i retning fra Sortland hadde fått sleng og gikk sidelengs inn i den andre bilen som kom i motgående kjørefelt, sier Fjukmoen.